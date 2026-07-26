A2 im Packabschnitt: Bis zu 10 Kilometer Stau und lange Wartezeiten

Staus von bis zu zehn Kilometern und Wartezeiten von mehr als einer Stunde: Auf der A2 im Packabschnitt müssen Autofahrer aufgrund laufender Bauarbeiten derzeit mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Vor allem im Wochenend-Reiseverkehr, aber auch zeitweise an Werktagen, müssen Autofahrende auf der Süd Autobahn (A2) im Packabschnitt zwischen Bad St. Leonhard in Kärnten und Steinberg in der Steiermark laut ÖAMTC in beiden Richtungen teils erheblich längere Fahrzeiten einplanen.

Bis zu zehn Kilometer Stau und lange Wartezeiten

Es kommt immer wieder zu Blockabfertigungen vor dem Kalcherkogel Tunnel Richtung Graz bzw. vor dem Herzogberg Tunnel Richtung Klagenfurt. Staus von bis zu zehn Kilometern Länge und Verzögerungen von deutlich mehr als einer Stunde sind keine Seltenheit. Grund sind umfangreiche Tunnelsanierungen, die insgesamt noch bis 2029 dauern werden.

Ausweichen über Semmering-Strecke

Die ÖAMTC-Experten empfehlen allen Autofahrerinnen und Autofahrern, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Situation zu informieren und, wenn notwendig, über die Semmering-Strecke auszuweichen. Besonders für Reisende, die von Wien Richtung Kärnten/Italien (oder retour) wollen, würde sich diese Alternative anbieten.