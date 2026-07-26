Neue Asylregeln in der Steiermark: Das müssen Asylwerber künftig unterschreiben

Die steirische Landesregierung verschärft ihren Kurs in der Asylpolitik. Künftig sollen Asylwerber Verhaltensregeln unterschreiben, in denen unter anderem festgehalten wird, dass ihr Aufenthalt nur vorübergehend ist.

Die steirische Landesregierung setzt ihren Kurs in der Asylpolitik fort. Künftig sollen Personen, die in der Steiermark um Grundversorgung ansuchen, einen Verhaltenskatalog unterzeichnen. Wer die Unterschrift verweigert, müsse damit rechnen, Sozialleistungen zu verlieren. Unter anderem werde in der Erklärung festgehalten, dass ein Aufenthalt in Österreich ausschließlich dem vorübergehenden Schutz dient und kein dauerhaftes Bleiberecht begründet.

Verpflichtende Erklärung für Grundversorgung

Wie die Kronen Zeitung am Sonntag berichtet, hat das Sozialressort von Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) ein neues Regelwerk ausgearbeitet. Dieses soll künftig von allen Asylwerbern unterschrieben werden, die Leistungen aus der Grundversorgung beantragen. In der Erklärung wird unter anderem festgehalten, dass sich die Unterzeichner zur österreichischen Rechtsordnung sowie zu demokratischen Grundwerten bekennen. Außerdem wird auf die heimische Leitkultur und die kulturelle Prägung Österreichs verwiesen. Laut dem Dokument stünden etwa religiös motivierte Bekleidungsvorschriften wie Burka oder Niqab nicht im Einklang mit den gesellschaftlichen Normen.

Asyl soll keinen dauerhaften Aufenthalt begründen

Ein weiterer Schwerpunkt des Verhaltenskatalogs betreffe den Aufenthaltsstatus von Asylwerbern. Damit solle klargestellt werden, dass ein Asylantrag keinen Anspruch auf ein dauerhaftes Bleiberecht begründet. Auch nach einem positiven Asylbescheid handle es sich lediglich um einen zeitlich begrenzten Schutzstatus. Dem Bericht zufolge weist das Dokument außerdem darauf hin, dass nach Wegfall des Fluchtgrundes eine freiwillige Rückkehr in das Herkunftsland angestrebt werden soll. Erfolgt diese nicht, könne eine Rückführung durch die zuständigen Behörden eingeleitet werden.

Weitere Verschärfungen bereits umgesetzt

Der neue Verhaltenskatalog reiht sich in mehrere Maßnahmen ein, mit denen die blau-schwarze Landesregierung ihre Asylpolitik zuletzt verschärft hat. Seit Mitte Juni gelten in steirischen Flüchtlingsunterkünften strengere Hausordnungen, deren Einhaltung verpflichtend ist. Zudem wurden Hilfstätigkeiten innerhalb der Quartiere von einer freiwilligen zu einer verpflichtenden Leistung. Wer sich wiederholt weigert oder gegen die Vorgaben verstößt, muss mit Kürzungen der Grundversorgung rechnen. Bereits zuvor hatte das Land die Auszahlung von Bargeld weitgehend durch eine Bezahlkarte ersetzt. Nach Informationen der Kronen Zeitung soll das neue Regelwerk in den kommenden Tagen offiziell präsentiert und anschließend in Kraft treten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 13:19 Uhr aktualisiert