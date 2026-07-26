Bis zu zehn Kilometer Stau: ÖAMTC warnt vor A2-Chaos in der Steiermark

Wer in den kommenden Tagen über die Südautobahn (A2) unterwegs ist, braucht Geduld: Der ÖAMTC warnt vor teils erheblichen Verkehrsbehinderungen im Packabschnitt zwischen der Steiermark und Kärnten.

Besonders an den Wochenenden, aber auch unter der Woche, müssen Autofahrer mit langen Staus und Wartezeiten rechnen.

Staus in beide Richtungen

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Bad St. Leonhard in Kärnten und Steinberg in der Steiermark. Laut ÖAMTC kommt es vor dem Kalcherkogel Tunnel in Richtung Graz sowie vor dem Herzogberg Tunnel in Richtung Klagenfurt immer wieder zu Blockabfertigungen. Die Folge: Staus von bis zu zehn Kilometern und Verzögerungen von mehr als einer Stunde sind keine Seltenheit. Ursache sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Tunneln, die voraussichtlich noch bis 2029 andauern werden.

ÖAMTC empfiehlt Ausweichroute

Der Mobilitätsclub rät Autofahrerinnen und Autofahrern, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Wer von Wien in Richtung Kärnten oder Italien unterwegs ist – oder umgekehrt – sollte bei Bedarf großräumig über die Semmering-Strecke ausweichen.