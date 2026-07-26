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/ ©Feuerwehr Pyhrn
Die Feuerwehr Pyhrn sicherte nach dem Verkehrsunfall auf der B138 die Unfallstelle ab und unterstützte anschließend die Aufräumarbeiten.
Am Unfallort sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab.
Liezen
26/07/2026
Pyhrnpass Straße

Unfall in Liezen: Zwei Fahrzeuge krachen zusammen

Auf der B138 Pyhrnpass Straße sind am Sonntag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Mopedauto wurde dabei erheblich beschädigt, Feuerwehr, Polizei und Rettung standen im Einsatz.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Am Sonntagvormittag kam es auf der B138 Pyhrnpass Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierten zwei Fahrzeuge, darunter auch ein Mopedauto, das erheblich beschädigt wurde.

Feuerwehr rückte aus

Die Freiwillige Feuerwehr Pyhrn wurde gegen 8.14 Uhr alarmiert. Am Unfallort sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab, banden ausgelaufene Betriebsmittel und errichteten einen zweifachen Brandschutz. Zeitgleich übernahmen weitere Feuerwehrmitglieder die Verkehrsregelung im Bereich der Unfallstelle. Nach Abschluss der Arbeiten unterstützten sie den Abschleppdienst beim Verladen der beiden Unfallfahrzeuge.

Einsatz nach einer Stunde beendet

Neben der Feuerwehr standen auch die Polizei, das Rote Kreuz sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder ins Rüsthaus einrücken.

Die Einsatzkräfte banden ausgelaufene Betriebsmittel und stellten einen Brandschutz sicher.
©Feuerwehr Pyhrn
Neben der Feuerwehr standen auch Polizei, Rettung und ein Abschleppdienst nach dem Unfall auf der B138 im Einsatz.
Neben der Feuerwehr standen auch Polizei, Rettung und ein Abschleppdienst nach dem Unfall auf der B138 im Einsatz.
©Feuerwehr Pyhrn
Neben der Feuerwehr standen auch Polizei, Rettung und ein Abschleppdienst nach dem Unfall auf der B138 im Einsatz.
Das Mopedauto wurde bei der Kollision auf der B138 erheblich beschädigt.
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Neben der Feuerwehr standen auch Polizei, Rettung und ein Abschleppdienst nach dem Unfall auf der B138 im Einsatz.
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