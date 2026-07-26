43 Millionen Euro: Steiermark investiert in neue Trinkwasserleitung

Die Trinkwasserversorgung im Süden der Steiermark soll langfristig abgesichert werden. Dafür wurde in Leibnitz der neue Wasserverband Transportleitung Steiermark Süd gegründet.

Herzstück des Projekts ist eine rund 33 Kilometer lange Wassertransportleitung, die Wasser aus wasserreicheren Regionen in den Süden des Landes bringen soll.

Versorgung für kommende Generationen

Die Leitung soll von Feldkirchen bei Graz bis Landscha bei Leibnitz verlaufen. Zusätzlich ist der Bau eines Hochbehälters mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Kubikmetern geplant. Die neue Infrastruktur soll künftig bis zu 300 Liter Trinkwasser pro Sekunde transportieren können. Hintergrund des Projekts sind zunehmende Trockenperioden und ein steigender Wasserbedarf, insbesondere im Süden und Osten der Steiermark. Mit der neuen Leitung sollen Engpässe künftig ausgeglichen werden.

Baustart in zwei Jahren möglich

Für das Vorhaben sind 43 Millionen Euro vorgesehen. Rund 65 Prozent der Kosten sollen durch Förderungen gedeckt werden. Der Baustart könnte nach Abschluss der erforderlichen Genehmigungen in etwa zwei Jahren erfolgen. Die Inbetriebnahme der neuen Wassertransportleitung ist für 2031 oder 2032 geplant. Das Projekt ist Teil des Wassernetzwerks Steiermark 2050 und wird von vier Wasserversorgern gemeinsam umgesetzt. Ziel ist es, die Trinkwasserversorgung im Süden des Landes auch in Zukunft sicherzustellen.