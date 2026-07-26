Polizei fordert Verstärkung: Ungewöhnlicher Nacht-Einsatz in Krieglach

Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere brauchen manchmal Hilfe: In Krieglach rettete die Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag einen verletzten Storch und übergab ihn anschließend einem Tierarzt.

Die Feuerwehr Krieglach rettete den verletzten Storch und übergab das Tier zur weiteren Versorgung an einen Tierarzt.

Die Feuerwehr Krieglach rettete den verletzten Storch und übergab das Tier zur weiteren Versorgung an einen Tierarzt.

Ein verletzter Storch hat in der Nacht auf Sonntag einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach ausgelöst. Die Florianis wurden zur Unterstützung der Polizei ins Ortsgebiet alarmiert.

Tierrettung in der Nacht

Die Feuerwehr rückte am Samstag gegen 22.09 Uhr zu einer Tierrettung aus. Vor Ort wurde ein verletzter Storch entdeckt, der geborgen werden musste. Nach der Rettung übergaben die Einsatzkräfte das Tier an einen Tierarzt, wo es weiter versorgt wurde. Anschließend konnten die Florianis wieder ins Rüsthaus einrücken.