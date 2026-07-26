Notfall auf der Triebener Straße: Hubschrauber-Einsatz nach schwerem Motorradunfall

Ein Motorradfahrer kam Sonntagnachmittag, 26. Juli 2026, auf der B114 zu Sturz und schlitterte gegen einen entgegenkommenden Lkw. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Einsatz für den Christophorus 17: Der schwer verletzte 16-Jährige musste nach der Kollision auf der B114 auf schnellstem Weg ins LKH Graz geflogen werden.

Einsatz für den Christophorus 17: Der schwer verletzte 16-Jährige musste nach der Kollision auf der B114 auf schnellstem Weg ins LKH Graz geflogen werden.

Gegen 14 Uhr fuhr ein 16-Jähriger aus Deutschland mit seinem Motorrad auf der Triebener Straße (B114) aus Richtung Hohentauern kommend in Richtung Trieben. Bei Straßenkilometer rutschte er in einer Rechtskurve offenbar aufgrund nasser Fahrbahn und nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit aus und kam zu Sturz. Dabei schlitterte er gegen einen entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 23-Jährigen aus dem Bezirk Murtal. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.