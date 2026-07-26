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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Wiese bei Sonnenschein.
Vor allem in der Obersteiermark ziehen am Montag immer wieder Wolken durch. Im Süden bleibt es überwiegend sonnig und trocken.
Steiermark
26/07/2026
Prognose

Sonne-Wolken-Mix: Mit diesem Wetter starten die Steirer in die neue Woche

Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in der Steiermark von seiner wechselhaften Seite. Vor allem in der Obersteiermark sind ab Mittag einzelne Regenschauer möglich, während der Süden häufiger die Sonne zu Gesicht bekommt.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Die neue Woche startet in der Steiermark wechselhaft. Während sich der Süden meist freundlich zeigt, muss vor allem die Obersteiermark im Tagesverlauf mit einzelnen Regenschauern rechnen.

Sonne zum Start, Schauer am Nachmittag

Der Montag beginnt mit einigen Restwolken und örtlichen Nebelfeldern, vielerorts zeigt sich aber bereits die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen mit einer kräftigen Nordwestströmung immer wieder Wolken durch. Ab Mittag sind vor allem in der Obersteiermark kurze Regenschauer möglich, die allerdings meist nur geringe Niederschlagsmengen bringen. Im Süden bleibt es überwiegend trocken und freundlicher. Dazu weht ein mäßiger bis lebhafter Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen 24 bis 30 Grad.

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