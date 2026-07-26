Heftiges Hagelgewitter trifft Deutschlandsberg

Heftiges Unwetter in der Steiermark: Am späten Sonntagnachmittag zog ein starkes Hagelgewitter über den Bezirk Deutschlandsberg. Die Österreichische Unwetterzentrale hat daraufhin die Warnstufe Rot ausgerufen.

„Weingarten und Blumen sind zerstört“, berichtet 5 Minuten-Leserin Johanna. Der Grund: Am Sonntagnachmittag zog eine heftige Gewitterfront über Teile der Steiermark. Besonders betroffen war der Bezirk Deutschlandsberg.

©Leserfoto Eine Gewitterfront brachte Hagel in Deutschlandsberg.

Warnstufe Rot

ORF-Wetterexperte Sigi Fink veröffentlichte in sozialen Medien ebenfalls Aufnahmen eines dort niedergegangenen Hagelgewitters. Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) reagierte ebenfalls und gab Warnstufe Rot aus. „Vom Aichfeld bis zum Grazer Bergland jetzt noch die kräftigsten Schauer und Gewitter in der kommenden Stunde“, teilte Fink abschließend mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 21:24 Uhr aktualisiert