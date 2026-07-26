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Ein Bild auf 5min.at zeigt Hagel in Deutschlandsberg.
Hagelkörner fielen in Deutschlandsberg vom Himmel.
Deutschlandsberg
26/07/2026
Am Sonntag

Heftiges Hagelgewitter trifft Deutschlandsberg

Heftiges Unwetter in der Steiermark: Am späten Sonntagnachmittag zog ein starkes Hagelgewitter über den Bezirk Deutschlandsberg. Die Österreichische Unwetterzentrale hat daraufhin die Warnstufe Rot ausgerufen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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„Weingarten und Blumen sind zerstört“, berichtet 5 Minuten-Leserin Johanna. Der Grund: Am Sonntagnachmittag zog eine heftige Gewitterfront über Teile der Steiermark. Besonders betroffen war der Bezirk Deutschlandsberg.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Hagel in Deutschlandsberg.
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Eine Gewitterfront brachte Hagel in Deutschlandsberg.

Warnstufe Rot

ORF-Wetterexperte Sigi Fink veröffentlichte in sozialen Medien ebenfalls Aufnahmen eines dort niedergegangenen Hagelgewitters. Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) reagierte ebenfalls und gab Warnstufe Rot aus. „Vom Aichfeld bis zum Grazer Bergland jetzt noch die kräftigsten Schauer und Gewitter in der kommenden Stunde“, teilte Fink abschließend mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 21:24 Uhr aktualisiert
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