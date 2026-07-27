Herrenloses Fahrrad entdeckt, wenig später folgt ein dramatischer Fund

Ein herrenloses Fahrrad auf einer Forststraße hat am Sonntag einen Rettungseinsatz ausgelöst. Wenig später entdeckten andere Radfahrer den schwer verletzten Besitzer rund 20 Meter unterhalb des Weges. Die Bergrettung rückte aus.

Da sich der Verletzte in alpinem Gelände befand, forderte das Rote Kreuz die Bergrettung Bruck an der Mur sowie die Bergrettung Kapfenberg an.

Da sich der Verletzte in alpinem Gelände befand, forderte das Rote Kreuz die Bergrettung Bruck an der Mur sowie die Bergrettung Kapfenberg an.

Mitten auf einer Forststraße im Utschgraben fiel Radfahrern am Sonntagnachmittag ein verlassenes Fahrrad auf. Als sie sich umsahen, machten sie eine erschreckende Entdeckung: Rund 20 Meter unterhalb der Straße lag ein schwer verletzter Mann im steilen Gelände.

45-Jähriger war mit dem Fahrrad gestürzt

Der Unfall ereignete sich gegen 17.55 Uhr in Richtung Utschmoaralm im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Die verständigten Einsatzkräfte stellten fest, dass ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aus eigenem Verschulden mit seinem Fahrrad gestürzt war. Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und konnte das steile Gelände nicht mehr selbst verlassen.

Bergrettung musste Verletzten sichern

Da sich der Verletzte in alpinem Gelände befand, forderte das Rote Kreuz die Bergrettung Bruck an der Mur sowie die Bergrettung Kapfenberg an. Die Einsatzkräfte brachten den 45-Jährigen mithilfe einer Seilsicherung aus dem steilen Gelände. Anschließend wurde er vom Notarzt weiter versorgt. Nach der Erstversorgung transportierte das Rote Kreuz den Mann mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Graz.