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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen schweren Unfall auf der B114.
Der Mann stürzte und schlitterte direkt in ein entgegenkommendes Auto.
Hohentauern
27/07/2026
Schwerer Unfall

Motorrad rutscht in Auto: Schwerer Unfall auf steirischer Bundesstraße

Ein Lenker kam in einer Kurve auf der B 114 bei Hohentauern zu Sturz und rutschte in ein entgegenkommendes Auto. Er musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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Aus bislang unbekannter Ursache verlor ein Motorradfahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann stürzte und schlitterte direkt in ein entgegenkommendes Auto. Kurz nach dem Unfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Hohentauern alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle auf der Bundesstraße ab und unterstützten anschließend das Rote Kreuz, den Notarzt sowie die First Responder bei der Versorgung des verletzten Motorradfahrers.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen schweren Unfall auf der B114.
©FF Hohentauern
Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Motorradfahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert.

Lenker ins Krankenhaus gebracht

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Motorradfahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Hohentauern standen auch das Rote Kreuz, ein Notarzt sowie die Polizei im Einsatz. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

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