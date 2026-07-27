Hitzesommer sorgt für Ansturm: Steirische Freibäder steuern auf Rekordjahr zu

Die vielen Hitzetage hzeuer machen sich in den steirischen Freibädern deutlich bemerkbar. Nach einer verhaltenen ersten Saisonphase ziehen die Besucherzahlen kräftig an, vielerorts könnte das Rekordjahr 2024 übertroffen werden.

Die erste Junihälfte verlief noch wechselhaft, doch seit den Hitzewellen füllen sich die Becken in der Steiermark Tag für Tag. Freibäder und Badeseen profitieren heuer von den sommerlichen Temperaturen und die bisherige Bilanz fällt ausgesprochen positiv aus.

Zehn Prozent mehr Badegäste in Graz

Besonders deutlich zeigt sich der Trend in den Grazer Freibädern. Dort wurden in dieser Saison bereits rund 270.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Das sind laut Holding Graz rund zehn Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. Holding-Graz-Freizeit-Geschäftsführer Oliver Wieser sieht dafür mehrere Gründe. Zum einen habe sich das Wetter nach einem durchwachsenen Start deutlich verbessert, zum anderen würden die Bäder ihr Angebot laufend erweitern. „Die Hitzewelle in der zweiten Juni-Hälfte war sicher auch dem Besuch zuträglich. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich viele interessante Angebote, jetzt auch gerade über den weiteren Sommer für unsere Besucherinnen und Besucher zu bieten,“ so aus einem Bericht des ORF.

Auch andere Regionen melden ein Plus

Nicht nur in Graz läuft die Saison bisher erfolgreich. Auch die städtischen Freibäder in Leibnitz und Voitsberg verzeichnen mehr Gäste als im vergangenen Jahr. Für zusätzlichen Andrang sorgte zuletzt die letzte Schulwoche, als zahlreiche Schulklassen und Kindergruppen die Freibäder nutzten. Mit den angekündigten hohen Temperaturen in den kommenden Tagen rechnen viele Betreiber nun mit weiteren besucherstarken Tagen.

Rekordjahr 2024 könnte übertroffen werden

Obwohl der Besuch im Freibad heuer etwas teurer geworden ist, laut Arbeiterkammer sind die Eintrittspreise für Freibäder und Badeseen im Schnitt um 4,5 Prozent gestiegen, scheint das die Badegäste kaum abzuschrecken. Im Gegenteil: Setzt sich das heiße Sommerwetter fort, könnte die heurige Saison sogar das bisherige Rekordjahr 2024 übertreffen. Die Aussichten dafür stehen gut, denn laut Wetterprognosen rollt bereits in den kommenden Tagen die nächste Hitzewelle mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad auf Österreich zu.