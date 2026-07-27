Messerattacke in steirischer Flüchtlingsunterkunft: 36-Jähriger vor Gericht

Ein Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in der Oststeiermark eskalierte im Jänner mit mehreren Messerstichen. Jetzt beschäftigt der Fall das Straflandesgericht Graz. Statt einer Haftstrafe geht es um eine mögliche Unterbringung.

Am Straflandesgericht Graz muss sich am Montag ein Geschworenensenat mit einem Fall beschäftigen, der sich bereits im Jänner in einer Flüchtlingsunterkunft in der Oststeiermark ereignet haben soll.

Am Straflandesgericht Graz muss sich am Montag ein Geschworenensenat mit einem Fall beschäftigen, der sich bereits im Jänner in einer Flüchtlingsunterkunft in der Oststeiermark ereignet haben soll.

Am Straflandesgericht Graz muss sich am Montag ein Geschworenensenat mit einem Fall beschäftigen, der sich bereits im Jänner in einer Flüchtlingsunterkunft in der Oststeiermark ereignet haben soll. Ein 36-jähriger syrischer Staatsbürger soll dort versucht haben, einen Bekannten mit einem Küchenmesser zu töten.

Mehrere Stiche auf Bekannten

Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann zunächst mit einem rund 15 Zentimeter langen Küchenmesser in Richtung Hals seines Bekannten gestochen haben. Das Opfer konnte diesem Stich ausweichen. Danach soll der 36-Jährige weitere Messerstiche ausgeführt haben. Der Mann wurde schließlich am Rücken und am Oberarm verletzt. Nach den Ermittlungen verfehlte einer der Stiche eine wichtige Schlagader im Bereich der Achsel nur um wenige Zentimeter. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft hätte der Angriff daher tödlich enden können.

Nicht als Angeklagter vor Gericht

Der Mann steht allerdings nicht als Angeklagter, sondern als sogenannter Betroffener vor Gericht. Ein psychiatrisches Gutachten kam zu dem Schluss, dass er zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen sein soll. Laut Gutachten leidet der 36-Jährige an einer paranoiden Schizophrenie sowie an einer psychischen Störung im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch und Drogenabhängigkeit.

Unterbringung statt Strafe

Die Staatsanwaltschaft beantragt deshalb nicht eine Freiheitsstrafe, sondern die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Nach Einschätzung des Sachverständigen bestehe ohne entsprechende Behandlung die Gefahr, dass der Mann künftig erneut schwere Straftaten begehen könnte. Ob die gesetzlichen Voraussetzungen für eine solche Unterbringung erfüllt sind, muss nun ein Geschworenensenat am Straflandesgericht Graz entscheiden. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt für den Betroffenen die Unschuldsvermutung.