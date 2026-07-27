Parken in der Steiermark: Preisunterschiede von gratis bis 62 Euro

Ein Parkplatz kann in der Steiermark richtig ins Geld gehen. Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer zeigt enorme Preisunterschiede, von kostenlosen Kurzparkzonen bis zu 62 Euro für einen einzigen Tag in Graz.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, kennt das Problem: Parkgebühren unterscheiden sich oft erheblich. Wie groß diese Unterschiede tatsächlich sind, zeigt nun eine neue Erhebung der Arbeiterkammer Steiermark. Untersucht wurden 19 Städte und Gemeinden, wobei der Schwerpunkt auf Graz lag.

In Graz kostet ein Parkplatz bis zu 62 Euro pro Tag

Besonders groß sind die Unterschiede in der Landeshauptstadt. Die Arbeiterkammer analysierte 30 Tiefgaragen, zwei Parkhäuser und elf Freiflächen. Auf offenen Stellflächen kostet das Parken durchschnittlich 3,56 Euro pro Stunde beziehungsweise 27,44 Euro für 24 Stunden. Am günstigsten ist laut AK der Parkplatz beim Bad zur Sonne mit 2 Euro pro Stunde. Das andere Ende der Preisskala findet sich auf dem Innengelände des LKH Graz: Dort kostet eine Stunde 6,50 Euro, ein ganzer Tag schlägt sogar mit 62 Euro zu Buche. Einen positiven Ausreißer nennt die AK ebenfalls: Auf dem DM-Parkplatz in der Plüddemanngasse können Kunden zwei Stunden kostenlos parken.

Parkgaragen: Fast gleich teuer wie Freiflächen

Auch in Grazer Parkgaragen müssen Autofahrer oft tief in die Tasche greifen. Durchschnittlich kostet eine Stunde 3,54 Euro, das Tagesticket liegt bei 27,32 Euro. Zu den teuersten zählen die APCOA-Kaiser-Josef-Garage sowie die APCOA-Garage am J.-Pongratz-Platz. Hier werden 7,80 Euro pro Stunde verlangt, für einen ganzen Tag rund 45 Euro. Deutlich günstiger ist hingegen die ÖAMTC-Garage in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Dort kostet die Stunde 1,50 Euro, das Tagesticket 7,50 Euro.

Pendler finden teilweise kostenlose Park-and-Ride-Anlagen

Wer auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigt, kann an mehreren Park-and-Ride-Standorten kostenlos parken. Das gilt etwa für die Anlagen Webling, Fölling, Weinzödl sowie einen Teilbereich des Zentralfriedhofs. Andere Standorte setzen auf Kombiangebote. Beim Murpark oder im Brauquartier kostet das Parken 12,50 Euro, darin ist allerdings bereits ein 24-Stunden-Ticket für die Öffis in der Zone 101 enthalten.

Außerhalb von Graz wird es deutlich günstiger

Der Vergleich zeigt außerdem: In vielen Regionen der Steiermark ist Parken wesentlich günstiger als in Graz. Während die Blaue Zone in Graz 2,60 Euro pro Stunde kostet und die Grüne Zone bei 2 Euro pro Stunde liegt, beträgt der landesweite Durchschnitt lediglich 1,20 Euro pro Stunde. Auch die Tageshöchstpreise fallen niedriger aus. So verlangt Leoben maximal 8,40 Euro, Bruck an der Mur 7 Euro und Kindberg nur 5 Euro. Besonders erfreulich für Autofahrer: In Deutschlandsberg, Feldbach, Hartberg, Murau und Voitsberg sind Kurzparkzonen weiterhin für 120 bis 180 Minuten kostenlos nutzbar, vorausgesetzt, die Parkscheibe wird korrekt eingelegt.