Große Trauer: „Singender Bestatter“ Gottfried Schindlbacher tot

Die Obersteiermark nimmt Abschied von einer Persönlichkeit, die weit über ihre Heimat hinaus bekannt war. Gottfried Schindlbacher aus Gaal ist am 22. Juli 2026 im Alter von 55 Jahren völlig unerwartet verstorben. Das geht aus der von seiner Familie veröffentlichten Parte hervor.

Er berührte Menschen weit über seinen Beruf hinaus

Viele kannten Schindlbacher als den „singenden Bestatter“. Mit seiner markanten Opernstimme begleitete er unzählige Menschen in schweren Stunden. Erst vor wenigen Monaten sorgte er mit einem außergewöhnlichen Projekt für Aufmerksamkeit: Gemeinsam mit seiner Familie schrieb er die „Pax Passion“, ein Passionsspiel, das in den Räumlichkeiten des Bestattungsinstituts Pax in Knittelfeld und Leoben aufgeführt wurde. Dabei stand er nicht nur hinter dem Projekt, er verkörperte selbst die Rolle Jesu. Rund 50 Mitwirkende brachten das von ihm initiierte Passionsspiel in der Karwoche auf die Bühne.

Auch im Mähsport eine Legende

Doch Schindlbacher war nicht nur als Bestatter und Sänger bekannt. In der Landjugend und der Mähsport-Szene galt er als Ausnahmeathlet. Mit der Sense stellte er bei Handmäh-Wettbewerben zahlreiche Bestleistungen auf. Gemeinsam mit einem Team aus dem Oberen Murtal wurde er Europameister und stellte Weltrekorde auf, die bis heute Bestand haben. Wegbegleiter beschreiben ihn als Menschen, an dem bei Wettbewerben „kaum ein Weg zum Sieg vorbeiführte“. In einem bewegenden Nachruf heißt es: „Dein Ableben macht sehr betroffen und traurig und zeigt uns, dass Lebenswege trotz viel Stärke unerwartete Richtungen einschlagen können. Du bleibst vielen als ungekrönter Mäher-König aus der Gaal in Erinnerung.“ In den sozialen Netzwerken bekunden zahlreiche Menschen ihre Trauer. Viele erinnern an Schindlbachers Hilfsbereitschaft, seine Herzlichkeit und seine Leidenschaft, sei es auf der Bühne, im Beruf oder bei Wettkämpfen.