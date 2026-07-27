Entlastung für die A9: Neues Klimaticket für Graz, Klagenfurt und Maribor?

Mit der Koralmbahn wächst der Süden Österreichs enger zusammen. Die steirischen Grünen schlagen deshalb ein neues Klimaticket für Graz, Klagenfurt und Maribor vor. Es soll Pendler entlasten und die bestehende Tariflücke schließen.

Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn rückt der Wirtschaftsraum zwischen der Steiermark, Kärnten und Slowenien näher zusammen. Die steirischen Grünen wollen diese Entwicklung nun auch beim öffentlichen Verkehr abbilden und bringen einen neuen Vorschlag auf den Tisch: ein länderübergreifendes Metropol-Klimaticket für Graz, Klagenfurt und Maribor.

Tariflücke im Koralmtunnel soll geschlossen werden

Nach Ansicht der Grünen könnte ein gemeinsames Jahresticket die derzeit bestehende Tariflücke im Koralmtunnel beseitigen. Gleichzeitig soll es den öffentlichen Verkehr für Pendler attraktiver machen. Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner kritisiert, dass die Landesregierung bisher keine gemeinsame Lösung mit Kärnten und Slowenien auf den Weg gebracht habe. „Mit der Koralmbahn entsteht eine neue Metropolregion. Jetzt braucht sie auch ein Ticketsystem, das dieser Realität gerecht wird“, so Schönleitner.

©Grüne Grünen-Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner wagt einen neuen Vorstoß.

Weniger Verkehr auf der A9

Nach Vorstellung der Grünen soll das Ticket nicht an der Staatsgrenze enden. Gerade die Einbindung von Maribor sei wichtig, da täglich zahlreiche Menschen zwischen Slowenien und der Steiermark pendeln. Ein gemeinsames Klimaticket könnte nach Ansicht der Partei mehr Menschen zum Umstieg auf die Bahn bewegen und dadurch den Verkehr auf der Pyhrn Autobahn (A9) spürbar entlasten.

Vorbild sind andere Regionen

Als Beispiel nennen die Grünen bestehende grenzüberschreitende Verkehrsangebote in Vorarlberg. Dort gilt das Klimaticket bereits über Österreichs Grenzen hinaus, etwa bis Lindau in Deutschland oder St. Margrethen in der Schweiz. Auch der Arlbergtunnel sei bereits in die jeweiligen Klimatickets eingebunden. Ein ähnliches Modell könne nach Ansicht der Partei nun auch im Süden Österreichs umgesetzt werden.

Antrag soll in den Landtag

Die Grünen kündigen an, den Vorschlag eines Metropol-Klimatickets in den steirischen Landtag einzubringen. Ob und wann ein solches Ticket tatsächlich umgesetzt wird, ist derzeit offen. Die Forderung stammt von den Grünen; eine Zustimmung der Landesregierung oder der beteiligten Nachbarregionen liegt derzeit noch nicht vor.