Nach Besucheransturm: Ennstal-Classic bleibt weitere fünf Jahre

Mehr als 100.000 Fans, historische Fahrzeuge und ein Millionenwert für den Tourismus: Nach der erfolgreichen 34. Ennstal-Classic ist jetzt eine wichtige Entscheidung gefallen. Die Traditionsveranstaltung bleibt erhalten.

Für die Tourismusregion ist das Rennen längst mehr als ein sportliches Spektakel und diese Verbindung ist nun langfristig abgesichert.

Für die Tourismusregion ist das Rennen längst mehr als ein sportliches Spektakel und diese Verbindung ist nun langfristig abgesichert.

Die Motoren sind verstummt, doch für die Fans der Ennstal-Classic gibt es bereits die nächste gute Nachricht: Die traditionsreiche Oldtimer-Rallye bleibt der Region Schladming-Dachstein mindestens weitere fünf Jahre erhalten. Darauf haben sich der Tourismusverband und die Veranstalter nach der diesjährigen Ausgabe geeinigt.

©Peter Meierhofer Felix Glöckner und Birgit Glöckner-Steiner (Eventorganisation Ennstal Classic), Michael Glöckner (Gründer und Geschäftsführer der Ennstal Classic), Thomas Reingruber (Bürgermeister der Marktgemeinde Gröbming), Mathias Schattleitner (Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein) sowie Julia Winter und Max Glöckner (Eventorganisation Ennstal Classic).

Mehr als 100.000 Fans entlang der Strecke

Die 34. Ennstal-Classic lockte auch heuer wieder tausende Motorsportbegeisterte in die Obersteiermark. Über 100.000 Besucher säumten während des Prologs und des Marathons die Strecke. Beim großen Finale, dem Grand Prix in Gröbming, verfolgten rund 5.000 Fans das Geschehen. Insgesamt gingen rund 200 historische Fahrzeuge mit Baujahr bis 1972 an den Start und legten auf einer rund 1.000 Kilometer langen Strecke mehr als 40 Sonderprüfungen zurück.

©Ennstal Classic, Steering Media Die Bedeutung der Ennstal-Classic reicht weit über die vier Renntage hinaus.

Prominente Namen am Steuer

Auch heuer zog die Veranstaltung zahlreiche prominente Teilnehmer an. Mit dabei waren unter anderem Schauspieler Tobias Moretti, Dakar-Sieger Matthias Walkner, Ex-Skirennläufer Hans Knauß sowie der deutsche Abfahrts-Weltcupsieger Thomas Dreßen. Zu den Höhepunkten zählten die Fahrt auf dem Red Bull Ring in Spielberg sowie der traditionelle Grand Prix in Gröbming.

Mehr als nur ein Motorsport-Event

Für die Region ist die Ennstal-Classic längst weit mehr als eine Rallye. Viele Teilnehmer reisen gemeinsam mit ihren Familien an und verlängern ihren Aufenthalt. Auch zahlreiche Zuschauer verbinden den Besuch mit einem Urlaub in der Region. Nach Angaben des Tourismusverbands sorgt die Veranstaltung dadurch für eine hohe Wertschöpfung. Der Werbewert in Print- und TV-Medien liegt laut Medienbeobachter Observer bei rund drei Millionen Euro. Der Vorsitzende des Tourismusverbands Schladming-Dachstein, Andreas Keinprecht, spricht von einem wichtigen Signal: „Wir freuen uns außerordentlich, dass wir diese Zusammenarbeit für weitere fünf Jahre fixieren konnten.“

Termin für 2027 steht bereits fest

Lange müssen Oldtimer-Fans auf die nächste Ausgabe nicht warten. Die 35. Ennstal-Classic findet bereits von 21. bis 24. Juli 2027 statt und wird erneut durch die Region Schladming-Dachstein führen. Mit der Vertragsverlängerung ist damit sichergestellt, dass eines der bekanntesten Oldtimer-Events Österreichs auch in den kommenden Jahren fest in der Obersteiermark verankert bleibt.