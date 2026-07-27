Siebenjährige von Auto erfasst: Kind nach schwerem Unfall in künstlichem Tiefschlaf

Kurz nach 11 Uhr beabsichtigten zwei Mädchen im Alter von sieben und 14 Jahren aus dem Bezirk Liezen die Lassingerstraße (L740) in Altlassing mit ihren Fahrrädern zu überqueren. Als die ältere der beiden Schwestern die Landesstraße bereits überquert hatte, folgte ihr die Siebenjährige. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem herannahenden Wagen einer 69-Jährigen aus dem Bezirk Liezen. „Sie war zu diesem Zeitpunkt eigenen Angaben zufolge mit einer Geschwindigkeit von etwa 70 km/h auf der Landesstraße in Richtung Trojach unterwegs und führte sofort eine Notbremsung durch. Eine Kollision mit dem Kind sei jedoch unvermeidbar gewesen“, heißt es von der Polizei.

Kind in künstlichen Tiefschlaf verletzt

Die Siebenjährige wurde beim Aufprall vom Fahrrad geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Alarmierte Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sowie ein Notarzt kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung des Mädchens. Das Kind war ansprechbar, wurde aufgrund der schweren Verletzungen jedoch in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Im Anschluss wurde sie in Begleitung eines Notarzt-Teams vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Linz geflogen. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.