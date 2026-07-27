Ab sofort: Asylwerber müssen Verhaltenskatalog unterschreiben

Nach der Reform des Grundversorgungsgesetzes und einer verschärften Hausordnung setzt das Land den nächsten Schritt in der Asylpolitik. Ab sofort müssen alle Bezieher der Grundversorgung neue Verhaltensregeln unterschreiben.

Nachdem die steirische Landesregierung bereits das Grundversorgungsgesetz reformiert und strengere Hausordnungen für Flüchtlingsquartiere eingeführt hat, gelten nun weitere Vorgaben für Asylwerber. Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) präsentierte am Montag einen neuen Verhaltenskatalog, den alle Personen unterschreiben müssen, die Leistungen aus der Grundversorgung beziehen.

Aufenthalt gilt nur als Schutz auf Zeit

Im dreiteiligen Dokument wird laut Land Steiermark festgehalten, dass ein Antrag auf internationalen Schutz keinen Anspruch auf einen dauerhaften Aufenthalt in Österreich begründet. Selbst ein positiver Asylbescheid vermittle lediglich einen befristeten Schutzstatus. Außerdem weist das Schriftstück darauf hin, dass nach einer rechtskräftigen Ablehnung des Asylantrags oder dem Wegfall des Schutzgrundes eine freiwillige Rückkehr in das Herkunftsland angestrebt werden soll. Andernfalls könnten die zuständigen Behörden eine Rückführung veranlassen.

Bekenntnis zu Gesetzen und Leitkultur

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Antragsteller außerdem, dass sie die österreichischen Gesetze einhalten und die in Österreich geltende christlich-abendländische Leitkultur anerkennen. Das Dokument verweist dabei auf grundlegende Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Trennung von Staat und Religion, die Gleichwertigkeit von Frau und Mann sowie Meinungs- und Religionsfreiheit. Ebenso wird die Ablehnung von religiösem und politischem Extremismus festgehalten. Darüber hinaus enthält der Verhaltenskatalog einen Hinweis, wonach fundamentalistische Symbole sowie Bekleidungsvorschriften wie Burka und Niqab den gesellschaftlichen Werten und Normen in der Steiermark widersprechen.

Verstöße können Folgen für die Grundversorgung haben

Mit der Unterschrift bestätigen die Betroffenen nach Angaben des Landes außerdem, dass sie die geltende Hausordnung der Grundversorgungsquartiere zur Kenntnis genommen haben. Deren Einhaltung ist verpflichtend. Verstöße können Auswirkungen auf den Bezug von Leistungen aus der Grundversorgung haben. Bereits Mitte Juni hatte die Landesregierung strengere Hausordnungen eingeführt und Sanktionen bei wiederholten Verstößen verschärft. Zudem wurden Hilfstätigkeiten in den Quartieren verpflichtend und die Auszahlung von Bargeld weitgehend durch eine Bezahlkarte ersetzt.

Amesbauer: „Klare Regeln vom ersten Tag an“

Soziallandesrat Hannes Amesbauer sieht die neuen Verhaltensregeln als weiteren Baustein des eingeschlagenen Kurses. Man habe mit der Reform der Grundversorgung und der neuen Hausordnung bereits „klare rechtsverbindliche Regeln geschaffen“. Nun gehe es auch darum, Schutzsuchenden von Beginn an deutlich zu machen, welche Erwartungen die österreichische Gesellschaft an sie stelle. In einer weiteren Stellungnahme übte Amesbauer scharfe Kritik an der bisherigen Asylpolitik. Die „Willkommenspolitik der vergangenen Jahre“ sei aus seiner Sicht gescheitert. Klare Regeln und Erwartungen müssten deshalb bereits ab dem ersten Tag kommuniziert werden, damit deren Einhaltung später konsequent eingefordert werden könne.