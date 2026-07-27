Paukenschlag: Grazer Neos-Chef Philipp Pointner tritt aus Partei aus

Nach der Gemeinderatswahl in Graz kommt es bei den Neos zum personellen Umbruch. Parteichef Philipp Pointner ist aus der Partei ausgetreten und wird auch sein Gemeinderatsmandat nicht antreten, wie am Montag bekannt wird.

Rund einen Monat nach der Grazer Gemeinderatswahl gibt es den nächsten personellen Einschnitt in der Stadtpolitik. Nach dem Rückzug von SPÖ-Chefin Doris Kampus verlässt nun auch Neos-Spitzenkandidat Philipp Pointner die politische Bühne in Graz. Er ist bereits Anfang Juli aus der Partei ausgetreten und wird sein Mandat im Gemeinderat nicht annehmen.

Wahlziele verfehlt

Der Schritt folgt auf das enttäuschende Abschneiden der Neos bei der Gemeinderatswahl. Die Partei hatte sich zumindest ein drittes Mandat und damit Klubstärke zum Ziel gesetzt. Zwischenzeitlich war sogar ein Platz im Stadtsenat im Gespräch. Letztlich verloren die Pinken jedoch gegenüber der letzten Wahl Stimmen und kamen nur noch auf 4,9 Prozent.

Über Bundespartei informiert

Gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigte die Grazer Neos-Geschäftsführerin Lena Berner den Parteiaustritt. Die Information habe die Grazer Organisation erst über die Bundespartei erhalten. Man bedauere diesen Schritt, erklärte Berner. Demnach habe es seit rund drei Wochen keinen Kontakt mehr zu Pointner gegeben. Deshalb sei zunächst auch unklar gewesen, ob er sein Gemeinderatsmandat antreten werde. Zudem habe er sich nicht mehr am parteiinternen Feedbackprozess nach der Wahl beteiligt.

Kritik und offene Fragen

Welche Gründe letztlich zum Austritt geführt haben, ist derzeit nicht bekannt. Innerhalb der Partei soll es zuletzt jedoch Kritik an Pointners Führungsstil gegeben haben. Für Diskussionen sorgte außerdem die Entscheidung, den früheren FPÖ- und KFG-Politiker Alexis Pascuttini auf die Neos-Liste zu holen. Die Parteimitglieder wählten ihn auf Listenplatz drei. Da Pointner auf sein Mandat verzichtet, dürfte künftig Verena Garber die Führung der Grazer Neos im Gemeinderat übernehmen. Das zweite Mandat würde an Alexis Pascuttini gehen.