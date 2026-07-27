Schock am Sulm-Ufer: Mann soll sich vor Frau entblößt und masturbiert haben

Eine Frau aus dem Bezirk Leibnitz meldete einen Vorfall an einem Badeplatz an der Sulm. Ein unbekannter Mann soll sich vor ihr entblößt und onaniert haben.

Nach einem Vorfall an einem Badeplatz im Bereich der Sulm in Heimschuh ermittelt die Polizei. Eine Frau aus dem Bezirk Leibnitz erstattete Anzeige, nachdem ein bislang unbekannter Mann sie am Nachmittag des 20. Juli belästigt haben soll. Der Verdächtige soll anschließend mit einem schwarzen Mountainbike davongefahren sein. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Frau bemerkte unbekannten Mann am Ufer

Laut Angaben der Frau ereignete sich der Vorfall gegen 15.30 Uhr nahe dem Radweg im Ortsgebiet von Heimschuh. Sie habe eine abgelegenere Stelle am Wasser aufsuchen wollen, die über einen Weg durch ein bewachsenes Gebiet und über einen Baumstamm erreichbar ist. Auf dem Weg dorthin sei ihr ein nackter Mann aufgefallen. Da sich an der Sulm auch Menschen zum Nacktbaden aufhalten, habe sie die Situation zunächst nicht als ungewöhnlich wahrgenommen.

Mann soll vor Frau sexuelle Handlung durchgeführt haben

Nachdem sich die Frau am Badeplatz niedergelassen hatte, soll sich der Unbekannte in einiger Entfernung auf einen Baumstamm gesetzt haben. Nach ihrer Schilderung habe er sie dabei beobachtet und vor ihr masturbiert. Auch eine direkte Ansprache durch die Frau habe den Mann demnach nicht davon abgehalten. Erst als sie ankündigte, die Polizei einzuschalten, soll der Verdächtige sein schwarzes Mountainbike genommen und geflüchtet sein.

Polizei fahndet nach Mann

Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigt die Ermittlungen gegenüber der Kleinen zeitung. Gesucht wird ein etwa 70 Jahre alter, schlanker Mann mit brauner Hautfarbe. Er soll kurze weiße Haare, eine Brille und eine leicht gebückte Haltung haben. Außerdem wird er mit einem kleinen Bauchansatz beschrieben. Laut Polizei dürfte es sich um einen Einheimischen handeln. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Heimschuh unter 059133-6168 entgegen.