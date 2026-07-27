Sonne kehrt zurück: Bis zu 31 Grad am Dienstag in der Steiermark

Nach den zuletzt unbeständigen Tagen sorgt Hochdruckeinfluss am Dienstag wieder für ruhigeres Sommerwetter. In der gesamten Steiermark bleibt es voraussichtlich trocken, dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 31 Grad.

„Mit zunehmendem Hochdruckeinfluss stellt sich am Dienstag in der Steiermark deutlich ruhigeres Wetter ein. Zwar entstehen im Tagesverlauf noch einige Quellwolken, vor allem über den Bergen. Die Schauerbereitschaft ist aber sehr gering, und so geht der Dienstag im ganzen Land trocken zu Ende“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Der Wind flaut ebenfalls ab und weht überall nur noch schwach aus südlichen Richtungen“ Die Temperaturen am Morgen bewegen sich zwischen 12 und 17 Grad, am Nachmittag werden bis 31 Grad erwartet.