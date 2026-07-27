Hitzewelle: So heiß wird es jetzt in der Steiermark

Nach den zuletzt wechselhaften Tagen übernimmt wieder Hochdruckeinfluss das Wettergeschehen. Die Temperaturen steigen von Tag zu Tag an, am Freitag sind in der Steiermark sogar bis zu 37 Grad möglich.

Die Steiermark steht vor einer neuen Hitzewelle. Laut der aktuellen Prognose der GeoSphere Austria setzt sich ab Dienstag zunehmend Hochdruckwetter durch. Damit wird es nicht nur sonniger und trockener, sondern auch von Tag zu Tag heißer. Der Höhepunkt wird voraussichtlich am Freitag erreicht.

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Dienstag bringt den Start in die Hitzewoche

Bereits am Dienstag beruhigt sich das Wetter deutlich. Zwar bilden sich im Tagesverlauf vor allem über den Bergen noch einige Quellwolken, die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer bleibt jedoch gering. Im gesamten Bundesland soll der Tag trocken ausklingen. Während in den Morgenstunden noch 12 bis 17 Grad gemessen werden, steigen die Temperaturen am Nachmittag bereits auf 26 bis 31 Grad.

Am Mittwoch wird die 30-Grad-Marke überschritten

Zur Wochenmitte dominiert in weiten Teilen der Steiermark sonniges Wetter. Lediglich im äußersten Westen, insbesondere im Oberen Ennstal und im Ausseerland, können am Nachmittag einzelne gewittrige Schauer entstehen. Ansonsten setzt sich die Erwärmung fort: Die Höchstwerte erreichen 30 bis 33 Grad.

Donnerstag wird noch heißer

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel vielerorts nahezu wolkenlos. Erst über den Bergen bilden sich im Tagesverlauf größere Quellwolken, einzelne Wärmegewitter bleiben aber auf die Obersteiermark beschränkt. Im Großteil des Landes bleibt es trocken. Gleichzeitig steigen die Temperaturen weiter an und erreichen 32 bis 35 Grad.

Freitag bringt den Höhepunkt der Hitzewelle

Noch heißer soll es laut den Meteorologen am Freitag werden. Neben viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken sind in der Steiermark 32 bis 37 Grad möglich. Lediglich über den Niederen Tauern könnte sich vereinzelt ein Wärmegewitter entwickeln.

Auch am Samstag bleibt es hochsommerlich

Zum Start ins Wochenende setzt sich das hochsommerliche Wetter zunächst fort. Die Sonne scheint häufig und die Temperaturen erreichen erneut 30 bis 36 Grad. Am Nachmittag nimmt allerdings die Gewitterneigung zu. Vor allem in den Bergregionen können sich kräftige Wärmegewitter entwickeln.

Vorsicht bei der Hitze

Mit den angekündigten Temperaturen empfiehlt es sich, körperliche Anstrengungen möglichst auf die Morgen- oder Abendstunden zu verlegen, ausreichend zu trinken und längere Aufenthalte in der prallen Mittagssonne zu vermeiden. Besonders ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen sollten auf die bevorstehende Hitzewelle achten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.07.2026 um 19:55 Uhr aktualisiert