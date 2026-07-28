„Ich wollte meine Kinder versorgen“: Vater wegen Essen aus Müll vor Gericht

Ein 26-jähriger Familienvater holte abgelaufene Lebensmittel aus Müllcontainern von Supermärkten, um seine Kinder zu versorgen. Dafür landete er vor Gericht. Das Urteil zeigt, wo rechtlich die Grenze verläuft.

Nach Ladenschluss holte er gemeinsam mit einem Bekannten abgelaufene Lebensmittel aus den Müllcontainern mehrerer Supermärkte. Jetzt musste sich der Mann deshalb vor Gericht verantworten.

Nach Ladenschluss holte er gemeinsam mit einem Bekannten abgelaufene Lebensmittel aus den Müllcontainern mehrerer Supermärkte. Jetzt musste sich der Mann deshalb vor Gericht verantworten.

Weil das Geld für Lebensmittel oft nicht reichte, griff ein 26-jähriger Familienvater zu einer ungewöhnlichen Lösung. Nach Ladenschluss holte er gemeinsam mit einem Bekannten abgelaufene Lebensmittel aus den Müllcontainern mehrerer Supermärkte. Jetzt musste sich der Mann deshalb vor Gericht verantworten. Der Fall wirft eine Frage auf, die viele beschäftigt: Darf man Lebensmittel aus dem Müll eines Supermarkts überhaupt mitnehmen?

„Ich wollte meine Kinder versorgen“

Der Angeklagte, ein vierfacher Vater aus der Ukraine, schilderte vor Gericht seine schwierige finanzielle Situation. Er arbeite zwar, dennoch habe das Einkommen nicht immer gereicht, um seine Familie ausreichend zu versorgen. Nach seinen Angaben nahm er Obst und andere bereits entsorgte Lebensmittel aus den Containern. Was für Menschen nicht mehr geeignet gewesen sei, habe er seinem Hund geben wollen. „Ich wollte den Kindern etwas zu essen geben“, erklärte der 26-Jährige.

Anklage wegen Einbruchsdiebstahls

Juristisch wurde der Fall zunächst deutlich schwerwiegender bewertet. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann Diebstahl durch Einbruch vor. Der Hintergrund: Zwar sollen die Lebensmittel überwiegend aus frei zugänglichen Müllcontainern geholt worden sein, in einem Fall soll jedoch ein versperrter Müllbereich überwunden worden sein. Der Angeklagte bestritt das und erklärte, ausschließlich Lebensmittel aus frei zugänglichen Containern entnommen zu haben.

Richterin: Lebensmittel aus dem Müll gelten als herrenlos

Am Ende kam das Gericht zu einer differenzierten Entscheidung. Die Richterin verwies auf die bestehende Rechtsprechung, wonach weggeworfene und entsorgte Lebensmittel grundsätzlich als herrenlos gelten können. Für das Mitnehmen der entsorgten Lebensmittel sprach sie den Mann daher frei. Anders beurteilte das Gericht allerdings eine Palette mit 24 Bierflaschen, die laut Anklage neben einem Container gestanden hatte. Diese sei weiterhin als Eigentum anzusehen gewesen. Dafür wurde der 26-Jährige zu einem Monat bedingter Haft verurteilt.

Freispruch ist keine Einladung zum „Containern“

Trotz des Freispruchs in den meisten Anklagepunkten machte die Richterin deutlich, dass daraus kein allgemeines Recht auf das sogenannte Containern abgeleitet werden könne. Sie warnte den Angeklagten ausdrücklich davor, künftig erneut Müllcontainer von Supermärkten zu durchsuchen. Unabhängig vom Strafrecht könnten etwa Besitzstörungsklagen oder andere rechtliche Konsequenzen drohen.

Auch bei Pfandflaschen gelten strenge Regeln

Der Fall lenkt auch den Blick auf ein anderes Thema: Pfandflaschen aus öffentlichen Müllbehältern zu entnehmen, ist rechtlich etwas völlig anderes. Nach dem geltenden Abfallwirtschaftsgesetz gehen Pfandgebinde mit dem Einwurf in einen öffentlichen Sammelbehälter in das Eigentum des Betreibers, meist der Gemeinde, über. Wer sie herausnimmt, kann sich strafbar machen. Laut Gesetz sind dabei Geldstrafen von bis zu 8.400 Euro möglich.