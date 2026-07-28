Styriarte: Grazer Festival feiert historischen Besucherrekord

Mit dieser Bilanz hatte selbst der Intendant nicht gerechnet: Mehr als 30.000 Besucher strömten zur Styriarte 2026. Die Auslastung erreichte einen historischen Höchstwert und übertraf alle Erwartungen.

Mit einem eindrucksvollen Ergebnis ist die Styriarte 2026 zu Ende gegangen. Das Grazer Musikfestival lockte heuer 30.537 Besucher an und erreichte eine Gesamtauslastung von 94 Prozent, ein Rekord in der mittlerweile 41-jährigen Geschichte der Veranstaltung. „Das haben wir ehrlich gesagt auch noch nie erlebt“, sagte Intendant Mathis Huber am Montag bei der Präsentation der Festivalbilanz.

Deutlich mehr Andrang als erwartet

Normalerweise kalkuliert die Styriarte mit einer Auslastung von rund 90 Prozent. Dass heuer fast jeder Platz vergeben war, überraschte selbst die Veranstalter. Das Festival stand diesmal unter dem Motto „Lichtspiele“ und bot seit dem 26. Juni ein breit gefächertes Programm, von Alter Musik über Gustav Mahler bis hin zu Klezmer und Tango. Nach Angaben der Organisatoren sei gerade diese stilistische Vielfalt beim Publikum besonders gut angekommen. Huber sieht darin auch eine Reaktion auf die aktuelle Weltlage: Viele Besucher hätten das Festival als „Kontrapunkt zu den täglich trüben Nachrichten“ erlebt.

Zusatzkonzerte wegen großer Nachfrage

Die hohe Nachfrage machte sich auch im Programm bemerkbar. Statt der ursprünglich geplanten 65 Veranstaltungen fanden letztlich 72 Konzerte und Aufführungen statt. Mehrere Vorstellungen mussten kurzfristig ergänzt werden, weil sie bereits früh ausverkauft waren. Besonders gefragt waren unter anderem das Mozart-Requiem unter Michael Hofstetter, das Zauberflöten-Konzert mit Picknick im Schlosspark Eggenberg sowie der Eröffnungsparcours „Einleuchten“ im Palais Attems.

250 Menschen standen für ein Konzert vor Sonnenaufgang auf

Zu den außergewöhnlichsten Momenten des Festivals gehörte ein Konzert am Schöckl. Rund 250 Besucher machten sich bereits mitten in der Nacht auf den Weg, um zum Sonnenaufgang ein neues Werk von Maria Gstättner mit dem Alphornquartett Grünspan und Holzwurm zu erleben. Für Intendant Huber zeigen gerade solche Formate, dass das Publikum bereit ist, sich auf neue und ungewöhnliche Konzerterlebnisse einzulassen.

Das nächste Festival ist bereits geplant

Nach dem Rekordjahr richtet sich der Blick bereits nach vorne. Die 42. Styriarte startet am 25. Juni 2027 und wird unter dem Motto „Phantastisch!“ stehen. Nach Angaben des Intendanten ist das Programm bereits weitgehend ausgearbeitet. Zusätzliche Kuratorinnen und Kuratoren sollen neue Ideen und frische Impulse einbringen. Trotz der erfolgreichen Bilanz bleibt ein Thema ungelöst: die Finanzierung. Für die Jahre 2026 und 2027 ist die Unterstützung des Landes Steiermark gesichert. Wie es ab 2028 weitergeht, ist derzeit allerdings noch offen. Davon will sich das Festivalteam jedoch nicht entmutigen lassen. Statt zu klagen, wolle man kreative Konzepte entwickeln und den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen.