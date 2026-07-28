Waldbrandgefahr in der Steiermark: „Schon ein Funke kann reichen“

Die nächste Hitzewelle rollt auf die Steiermark zu und mit ihr wächst die Sorge vor Waldbränden. Das Land richtet jetzt einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung. Denn schon ein kleiner Funke kann schwere Folgen haben.

Während in Teilen Südeuropas verheerende Waldbrände toben, steigt auch in der Steiermark die Anspannung. Die angekündigten Temperaturen von bis zu 36 Grad verschärfen die ohnehin angespannte Lage, 5 Minuten hat berichtet: Hitzewelle: So heiß wird es jetzt in der Steiermark. Wälder, Wiesen und Felder sind vielerorts ausgetrocknet, das Risiko für Brände nimmt weiter zu. Das Land Steiermark ruft deshalb erneut dazu auf, besonders vorsichtig zu sein.

Waldbrand-Verordnung bleibt in Kraft

Bereits seit Ende April gilt in der gesamten Steiermark die Waldbrand-Verordnung. Sie untersagt unter anderem das Entzünden von Feuer sowie das Rauchen im Wald, in Waldnähe und in der sogenannten Kampfzone des Waldes. Wer sich nicht daran hält, muss mit Strafen rechnen. Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer appelliert an die Bevölkerung: „Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst. Die anhaltende Trockenheit stellt eine echte Gefahr für unsere Wälder dar. Halten Sie sich strikt an die Verordnung.“

Erinnerungen an den Großeinsatz im Frühjahr

Wie schnell sich ein Feuer ausbreiten kann, zeigte sich erst vor wenigen Monaten. Ende April standen beim Waldbrand in Eisbach-Rein hunderte Feuerwehrleute über mehr als zwei Wochen im Dauereinsatz. Auch Anfang Mai musste die Feuerwehr zu einem Waldbrand bei Krieglach ausrücken. Mit den nun angekündigten Hitzetagen wächst die Sorge, dass sich ähnliche Szenarien wiederholen könnten. Während Feuerwehrkräfte aus Salzburg und Niederösterreich bereits auf mögliche Einsätze zur Waldbrandbekämpfung auf Sardinien vorbereitet werden, stehen auch die steirischen Einheiten bereit.

Schon kleine Unachtsamkeiten können große Folgen haben

Gerade bei extremer Hitze reichen oft wenige Sekunden, um einen Brand auszulösen. Weggeworfene Zigaretten, offenes Feuer oder Funken können in der ausgetrockneten Natur rasch verheerende Folgen haben. Deshalb appellieren Behörden und Feuerwehr eindringlich an alle, sich an die geltenden Verbote zu halten. Denn jeder vermiedene Funke kann dazu beitragen, einen Waldbrand zu verhindern.