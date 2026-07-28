Verkauf der Burgruine Gösting rückt näher: Käufer haben sie bereits besichtigt

Erst sorgte eine Millionenklage gegen die Stadt Graz für Schlagzeilen, jetzt kommt Bewegung in den Verkauf der Burgruine Gösting. Mehrere Interessenten waren bereits vor Ort, der Deal könnte schon im Herbst über die Bühne gehen.

Nach dem Rechtsstreit zwischen den Erben des verstorbenen Burgherren Hubert Auer und der Stadt Graz zeichnet sich bei der Burgruine Gösting nun die nächste wichtige Entwicklung ab. Während die Klage über 900.000 Euro weiterhin anhängig ist, laufen im Hintergrund bereits konkrete Verkaufsverhandlungen. Mehrere Interessenten aus Österreich und Deutschland haben die historische Anlage bereits besichtigt.

Zuletzt sorgte die Ruine gleich mehrfach für Schlagzeilen

Die Burgruine Gösting steht seit Monaten im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. Zuletzt berichtete 5 Minuten, dass die Erben von Hubert Auer die Stadt Graz auf rund 900.000 Euro Schadenersatz klagen: Streit um Ruine Gösting: Auer-Erben klagen Stadt Graz auf 900.000 Euro. Sie werfen der Stadt vor, Verpflichtungen aus einem Pachtvertrag nicht erfüllt zu haben. Die Stadt weist diese Vorwürfe zurück. Parallel dazu wurde bekannt, dass die Eigentümer die Burgruine zum Verkauf anbieten. Ein Kauf durch die Stadt kam nicht zustande, weil die Preisvorstellungen und die befürchteten Folgekosten zu weit auseinanderlagen. Danach richtete sich der Blick zunehmend auf private Interessenten, auch aus Deutschland: Gösting-Ruine Graz steht zum Verkauf: Erobern die Deutschen die Burg?

Konkrete Interessenten haben die Burg bereits besichtigt

Jetzt wird der Verkaufsprozess konkreter. Wie Immobilienmakler Klaus Bischof, der den Verkauf im Auftrag der Erben abwickelt, in einem Bericht der Kleinen Zeitung bestätigt, gab es bereits mehrere Besichtigungen der Burganlage. Neben Interessenten aus Österreich liegen laut Bischof auch zwei konkrete Angebote aus Deutschland vor. Ziel sei es, den Verkauf idealerweise noch im Herbst abzuschließen. Nicht nur die Burg selbst steht vor Veränderungen. Das rund 230 Hektar große Eigenjagdgebiet, das bisher zum Gesamtareal gehörte, wird separat veräußert. Ein Käufer soll bereits gefunden worden sein, der Abschluss des Verkaufs wird in den kommenden Wochen erwartet. Parallel dazu werden Vermessungen durchgeführt und Fragen rund um Wegerechte geklärt. Diese sollen die Grundlage für den späteren Verkauf der Burgruine schaffen.

Was passiert mit dem beliebten Wanderweg?

Viele Grazer beschäftigt vor allem eine Frage: Wird der öffentliche Wanderweg zur Burgruine auch nach einem Verkauf bestehen bleiben? Nach Angaben des Maklers soll der Zugang grundsätzlich erhalten bleiben. Ob der künftige Eigentümer den bisherigen Verlauf unverändert übernimmt oder Anpassungen vornimmt, ist derzeit allerdings noch offen.