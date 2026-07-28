Große Trauer um Pfarrer Franz Kober: Oststeiermark nimmt Abschied

Menschen in der Oststeiermark trauern um einen beliebten Seelsorger. Der langjährige Pfarrer von Eichkögl, Franz Kober, ist im 90. Lebensjahr verstorben. Jahrzehntelang begleitete er Menschen durch ihre wichtigsten Momente.

Mit Franz Kober verliert die Oststeiermark einen Priester, der das kirchliche Leben über viele Jahre hinweg geprägt hat. Der emeritierte Pfarrer von Eichkögl ist am 22. Juli 2026 im 90. Lebensjahr verstorben. Für viele Gläubige war er weit mehr als ein Seelsorger, er war Zuhörer, Wegbegleiter und eine feste Größe in der Region.

Mehr als zwei Jahrzehnte Pfarrer in Eichkögl

Franz Kober wurde am 8. Juni 1937 in Gschmaier bei Ilz geboren. Nach seiner Priesterweihe am 1. Juli 1990 wirkte er zunächst als Kaplan in Fehring und anschließend mehrere Jahre als Krankenhausseelsorger am LKH Feldbach. Von 1994 bis 2012 leitete er als Pfarrer die Pfarre Eichkögl. Nach seinem Ruhestand blieb er der Region verbunden und lebte zuletzt in St. Margarethen an der Raab.

Menschen in mehreren Pfarren nehmen Abschied

Die Nachricht von seinem Tod löste in den Pfarren Eichkögl, Ilz und St. Margarethen an der Raab große Betroffenheit aus. Viele Menschen wollen in den kommenden Tagen persönlich Abschied nehmen. Die Aufbahrung beginnt am Mittwoch, 29. Juli, ab 8 Uhr in der Aufbahrungshalle bei der Pfarrkirche Ilz. Am Abend finden Totengebete in Ilz, Eichkögl und St. Margarethen an der Raab statt. Das feierliche Requiem wird am Donnerstag, 30. Juli, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Ilz gefeiert. Anschließend wird Franz Kober am Pfarrfriedhof Ilz beigesetzt. Dem Gottesdienst steht Generalvikar Msgr. Dr. Erich Linhardt vor.