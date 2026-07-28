Schwanger, gekündigt und sexuell belästigt: Steirerin setzt sich gegen Ex-Chef durch

Was für viele Frauen einer der emotionalsten Momente im Leben ist, endete für eine Steirerin in einem Albtraum. Als sie ihren Arbeitgeber über ihre Schwangerschaft informierte, reagierte dieser laut Arbeiterkammer (AK) alles andere als verständnisvoll. Wenig später verlor die Frau ihr ungeborenes Kind und wurde schließlich sogar gekündigt. Erst mit Unterstützung der AK setzte sie sich gegen ihren ehemaligen Chef zur Wehr.

Freude über Schwangerschaft schlug in Enttäuschung um

Wie die Arbeiterkammer Steiermark berichtet, hatte der Arbeitgeber der Frau kurz zuvor eine Gehaltserhöhung zugesagt. Als sie ihm anschließend ihre Schwangerschaft mitteilte, soll er sie als „Betrügerin“ bezeichnet haben. Kurze Zeit später erlitt die Frau eine Fehlgeburt. Sie informierte ihren Arbeitgeber darüber und legte laut AK auch ärztliche Bestätigungen vor. Nach ihrem Krankenstand verschärfte sich die Situation weiter. Der Arbeitgeber behauptete laut Arbeiterkammer, die Schwangerschaft habe es nie gegeben. Schließlich sprach er die Kündigung aus. Für die Betroffene war das jedoch nicht das Ende der belastenden Ereignisse.

AK deckte sexuelle Belästigung auf

Erst im Zuge der Beratung bei der Arbeiterkammer kam laut eigenen Angaben ans Licht, dass die Frau von ihrem Chef auch mehrfach sexuell belästigt worden sein soll. So habe er ihr unter anderem Videos leicht bekleideter Frauen geschickt und ihr geschrieben: „Du bist 1000 mal hübscher.“ Die AK machte daraufhin Schadenersatzansprüche wegen sexueller Belästigung geltend. Mit Erfolg: Der ehemalige Arbeitgeber musste der Steirerin 2.000 Euro Schadenersatz bezahlen. Die Arbeiterkammer nimmt den Fall zum Anlass, Betroffene zu ermutigen, sich Unterstützung zu holen. Wer am Arbeitsplatz diskriminiert, benachteiligt oder sexuell belästigt wird, müsse solche Vorfälle nicht hinnehmen. Beratungsstellen wie die AK könnten Betroffene über ihre Rechte informieren und sie bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche unterstützen.