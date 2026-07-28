SPAR: Jedes fünfte Marken-Eis kommt aus der Steiermark

Wer im Sommer zu einem SPAR-Marken-Eis greift, hält oft ein Produkt aus der Steiermark in der Hand. Hinter vielen beliebten Sorten steckt ein Familienbetrieb aus Deutschlandsberg, der heuer auch mehrere neue Eissorten produziert.

Viele Eisbecher in den Tiefkühlregalen von SPAR haben ihren Ursprung in der Weststeiermark. Genauer gesagt in Deutschlandsberg.

Viele Eisbecher in den Tiefkühlregalen von SPAR haben ihren Ursprung in der Weststeiermark. Genauer gesagt in Deutschlandsberg.

Ob Vanille, Schokolade oder fruchtige Sommerkreationen, viele Eisbecher in den Tiefkühlregalen von SPAR haben ihren Ursprung in der Weststeiermark. Genauer gesagt in Deutschlandsberg, wo die Eismanufaktur Valentino einen großen Teil des SPAR-Eissortiments produziert. Nach Unternehmensangaben stammt mittlerweile jedes fünfte SPAR-Marken-Eis aus dem steirischen Familienbetrieb.

19 Produkte kommen aus Deutschlandsberg

Die Zusammenarbeit zwischen SPAR und Valentino besteht bereits seit mehreren Jahren. Für die aktuelle Saison werden in Deutschlandsberg insgesamt 19 verschiedene Eisprodukte für die Handelskette hergestellt. Damit zählt der Betrieb zu den wichtigsten Produzenten von SPAR-Eigenmarken in Österreich.

©SPAR/wearegiving Nach Unternehmensangaben stammt mittlerweile jedes fünfte SPAR-Marken-Eis aus dem steirischen Familienbetrieb.

Acht neue Sorten für den Sommer

Neben bekannten Klassikern sind heuer auch mehrere neue Geschmacksrichtungen dazugekommen. Dazu gehören unter anderem die SPAR-Eissalon-Sorten Lemon Cookie, Marillen Cookie, Crunchy Cookie und Triple Choc. Erweitert wurde das Sortiment außerdem um die Street-Style-Varianten Creamy Mango, Creamy Amarena, Creamy Erdbeere und Creamy Milk. Hinter Valentino steht ein Familienunternehmen unter der Leitung von Marion Halbauer. Produziert werden neben klassischen Eissorten auch Bio-Produkte. Nach Angaben des Unternehmens bestehen viele der Produkte aus natürlichen Zutaten und kommen ohne bestimmte Zusatzstoffe aus.

Steirische Produktion für den österreichweiten Verkauf

Was in Deutschlandsberg hergestellt wird, landet schließlich in SPAR-Märkten in ganz Österreich. Damit ist der Betrieb aus der Weststeiermark längst nicht mehr nur regional bekannt, sondern ein wichtiger Produzent für den österreichischen Lebensmittelhandel.