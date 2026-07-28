Steirischer Traditionsbetrieb appelliert: „Gebt unsere Palmen zurück“

In der Nacht auf Montag wurden zwei Palmen vom Parkplatz des Gasthauses Rachholz in St. Peter im Sulmtal gestohlen. Die Betreiberin richtet nun einen eindringlichen Appell an den mutmaßlichen Täter.

Mit diesem Anblick hatte im Gasthaus Rachholz in St. Peter im Sulmtal niemand gerechnet. In der Nacht von Sonntag auf Montag verschwanden zwei Palmen, die vor dem Traditionsbetrieb standen. Nun macht die Wirtin den Vorfall öffentlich und setzt dem mutmaßlichen Dieb eine klare Frist.

„Unsere zwei wunderschönen Palmen sind auf Wanderschaft gegangen“

Auf Facebook schildert Betreiberin Maria Rachholz den ungewöhnlichen Vorfall mit einer Portion Ironie. „Unsere zwei wunderschönen Palmen sind in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Wanderschaft gegangen.“ Doch der Ärger über den Diebstahl ist groß. Die Wirtin fordert die Person, die die Pflanzen mitgenommen hat, auf, diese innerhalb von drei Tagen wieder zurückzubringen. Dabei macht sie deutlich, dass der Vorfall nicht unbemerkt geblieben sein soll. „Wir geben der Person, die unsere Palmen entwendet hat, drei Tage Zeit zum Zurückbringen. Der Parkplatz ist in der Nacht kameraüberwacht, deshalb haben wir das Kennzeichen.“ Sollten die Palmen nicht innerhalb dieser Frist wieder auftauchen, will die Betreiberin den Fall bei der Polizei anzeigen.

Traditionsbetrieb hofft auf Rückgabe

Das Gasthaus Rachholz zählt seit vielen Jahren zu den bekannten Wirtshäusern in St. Peter im Sulmtal. Neben der regionalen Küche ist der Betrieb auch für seine Sportkegelbahnen und Vereinsveranstaltungen bekannt.