Flammen außer Kontrolle: 64-Jähriger bei Brandversuch verletzt

Ein geplanter Wiesenbrand ist am Dienstag in Trieben außer Kontrolle geraten. Das Feuer griff auf eine Hecke über und drohte sich weiter auszubreiten. Ein 64-Jähriger erlitt dabei Verbrennungen und wurde ins Spital gebracht.

Gegen 7.30 Uhr wurde die Polizei wegen eines Heckenbrandes alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 64-Jährige auf seinem Grundstück in Trieben (Bezirk Liezen) eine Wiese abbrennen wollte. Dabei geriet das Feuer jedoch zu nahe an eine Hecke, die innerhalb kurzer Zeit Feuer fing. Die Flammen breiteten sich rasch aus und machten das Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich.

Wohnhaus konnte geschützt werden

Die Freiwilligen Feuerwehren Trieben-Stadt und Trieben-Werk rückten mit rund 20 Einsatzkräften aus. Durch den schnellen Löscheinsatz gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Um 8.12 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das nahe gelegene Wohnhaus übergriffen. Der Grundstücksbesitzer versuchte noch selbst, den Brand zu löschen. Dabei zog er sich leichte Verbrennungen am linken Unterarm sowie im Gesicht zu. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der 64-Jährige zur weiteren Behandlung in das LKH Rottenmann gebracht.