Einsatz: Wagen kollidiert mit Linienbus

Auf der L118 Semmering-Begleitstraße bei Grautschenhof (Steiermark) sind am Montagmorgen ein Wagen und ein Linienbus zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr übernahm die Aufräumarbeiten.

Am Montagmorgen, 27. Juli 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Spital am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu einer technischen Hilfeleistung auf die L118 Semmering-Begleitstraße alarmiert. Auf Höhe der Auf- und Abfahrt zur Semmering-Schnellstraße bei Grautschenhof war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Linienbus gekommen.

©FF Spital am Semmering Auto kollidiert auf L118 mit Linienbus. ©FF Spital am Semmering Feuerwehr und Polizei rücken aus.

Feuerwehr sicherte Unfallstelle ab

Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, entfernten Fahrzeugteile und Glasscherben von der Fahrbahn und klemmten die Batterie des beschädigten Wagen ab. Anschließend wurde das Unfallfahrzeug auf einen nahegelegenen Abstellplatz gebracht. Von dort wurde es von einem Pannen- beziehungsweise Abschleppdienst übernommen.

Polizei regelte den Verkehr

Während der Aufräumarbeiten übernahm die Polizei die Verkehrsregelung im Bereich der Unfallstelle. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Spital am Semmering mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften sowie die Polizei mit zwei Streifen und vier Beamtinnen und Beamten.