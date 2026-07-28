Hitze bringt Pollen-Hoch: Diese Pflanzen sorgen jetzt für Probleme

Nach einem teils regnerischen Wochenbeginn steigt mit den Temperaturen auch die Belastung für Allergiker. Experten warnen in den kommenden Tagen vor verstärktem Pollen- und Pilzsporenflug in der Steiermark.

Nach den teils regnerischen Tagen zum Wochenbeginn müssen sich Allergiker in der Steiermark auf eine zunehmende Belastung einstellen. Wie der Polleninformationsdienst Steiermark mitteilt, werden sich mit dem trockenen und heißen Wetter sowohl Pollen als auch Pilzsporen in den kommenden Tagen verstärkt in der Luft ausbreiten. Der Höhepunkt der Hitzewelle wird für Freitag erwartet.

Regen bringt nicht allen Erleichterung

Während die Niederschläge zu Wochenbeginn Menschen mit Pollenallergie kurzfristig entlasten können, verschärfen sie die Situation für Personen, die auf Pilzsporen reagieren. Nach Regen setzen Pilze besonders viele Sporen frei. Ab Dienstag sorgen trockenes, sonniges Wetter und steigende Temperaturen dafür, dass sich Pollen und Pilzsporen nahezu ungehindert verbreiten.

Gräser belasten vor allem in höheren Lagen

Die Hauptblüte der Gräser ist in den Niederungen der Ost- und Südsteiermark zwar bereits vorbei. In Graz wurden zuletzt nur geringe Konzentrationen gemessen. Entlang von Flüssen und Bächen sowie in Wäldern können jedoch weiterhin blühende Gräser für lokale Belastungen sorgen. In höheren Regionen, vor allem oberhalb von 1.500 Metern Seehöhe, stehen viele Gräser noch in voller Blüte. Bei entsprechender Windrichtung können deren Pollen auch in die Täler und Niederungen transportiert werden und dort die Belastung erhöhen.

Mais, Beifuß und Ragweed im Blick

Für Gräserallergiker spielen derzeit auch blühende Maisfelder eine Rolle. Da Maispollen sehr groß sind, werden sie allerdings nur über kurze Distanzen verbreitet. Eine starke Belastung tritt deshalb vor allem in unmittelbarer Nähe von Maisäckern auf. Zudem blühen weiterhin Brennnessel, Ampfer und Wegerich. Gleichzeitig nimmt die Zahl der blühenden Beifußpflanzen laufend zu. Sie wachsen häufig an Straßenrändern, Bahndämmen sowie entlang von Bach- und Flussläufen. Der Höhepunkt der Beifußblüte wird zwar erst Anfang August erwartet, empfindliche Personen sollten diese Bereiche aber schon jetzt möglichst meiden. Der Polleninformationsdienst weist außerdem darauf hin, dass Beifuß-Allergiker häufig auch auf Sellerie, Karotten oder Kamille reagieren können. Auch Ragweed wächst derzeit kräftig. Bis zur Blüte dauert es zwar noch einige Wochen, entdeckte Pflanzen können aber bereits jetzt über die Plattform „Ragweed Finder“ gemeldet werden, damit sie entfernt werden können.

Pilzsporen nehmen deutlich zu

Neben den Pollen rechnen die Experten in den kommenden Tagen auch mit einer mäßigen bis hohen Belastung durch Pilzsporen. Besonders rund um Felder, auf denen aktuell Erntearbeiten stattfinden, können sehr hohe Konzentrationen auftreten. Wer empfindlich auf Pilzsporen reagiert, ist in höheren Lagen meist besser geschützt, da die Belastung mit zunehmender Seehöhe abnimmt. Nach Einschätzung des Polleninformationsdienstes dürfte die Kombination aus sommerlicher Hitze und trockener Witterung den Pollen- und Pilzsporenflug bis zum Wochenende deutlich verstärken. Für Allergiker könnten damit einige besonders belastende Tage bevorstehen.