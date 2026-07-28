Drama bei Spielplatz: Kind ins Krankenhaus geflogen

Ein Kind hat sich am Dienstag auf einem Spielplatz in Kapfenberg den Fuß in einer Behindertenschaukel eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite das Kind, anschließend wurde es mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Zu einem Rettungseinsatz auf einem Spielplatz wurde die Feuerwehr der Stadt Kapfenberg am Dienstag alarmiert. Ein Kind hatte sich mit einem Fuß in einer Behindertenschaukel eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Um das Kind möglichst schonend zu retten, setzten die Einsatzkräfte Hebekissen und einen hydraulischen Spreizer ein. Dadurch gelang es, den eingeklemmten Fuß rasch zu befreien.

Kind ins Krankenhaus geflogen

Nach der erfolgreichen Rettung übernahmen das Rote Kreuz und der Notarzt die medizinische Erstversorgung. Das Kind erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.