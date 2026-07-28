Bis zu 33 Grad: Steiermark steht vor heißem Sommertag mit Gewittern

Die Steiermark erwartet am Mittwoch einen heißen Sommertag. Bei Temperaturen bis zu 33 Grad scheint zunächst häufig die Sonne, am Nachmittag steigt jedoch regional die Gewittergefahr.

„Am Mittwoch wird die Luftmasse über der Steiermark heißer, aber auch etwas labiler. Bis zum frühen Nachmittag bleibt es mit südlichem Wind sehr sonnig. Danach werden sich von der westlichen Obersteiermark bis zum Grazer Bergland einzelne Regenschauer oder Gewitter entwickeln. Ansonsten nehmen Richtung Abend nur die Wolken zu und der Wind wird stellenweise böig auffrischen“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 11 und 18 Grad, im Laufe des Tages werden bis zu 33 Grad erwartet.