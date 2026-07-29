Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von zwei Polizeimotorräder.
Zu viel Gas gab am Dienstag ein Motorradfahrer in Mariazell in der Steiermark.
Mariazell
29/07/2026
Bike beschlagnahmt

Motorradfahrer (65) jagt mit 205 km/h über Landstraße

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 205 km/h war ein Motorradfahrer (65) am Dienstag auf der B20 Mariazeller Straße unterwegs. Dabei überholte er unter anderem zwei Motorradstreifen der Polizei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Mann fiel am Dienstag zwei zivilen Polizei-Motorradstreifen auf der B20 Mariazeller Straße ins Auge. Er hatte die beiden mit weitüberhöhter Geschwindigkeit überholt. „Die Beamten konnten in weiterer Folge eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h, bei erlaubten 100 km/h feststellen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Der 65-Jährige wurde angehalten. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde das Motorrad beschlagnahmt. Er wird angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at