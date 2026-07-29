Motorradfahrer (65) jagt mit 205 km/h über Landstraße

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 205 km/h war ein Motorradfahrer (65) am Dienstag auf der B20 Mariazeller Straße unterwegs. Dabei überholte er unter anderem zwei Motorradstreifen der Polizei.

Der Mann fiel am Dienstag zwei zivilen Polizei-Motorradstreifen auf der B20 Mariazeller Straße ins Auge. Er hatte die beiden mit weitüberhöhter Geschwindigkeit überholt. „Die Beamten konnten in weiterer Folge eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h, bei erlaubten 100 km/h feststellen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Der 65-Jährige wurde angehalten. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde das Motorrad beschlagnahmt. Er wird angezeigt.