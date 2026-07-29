Trockenheit trifft Steiermark: Erste Wasserkraftwerke stehen still

Die Hitze hat jetzt auch Folgen für die Stromversorgung. Weil Flüsse und Bäche immer weniger Wasser führen, produzieren Wasserkraftwerke in der Steiermark deutlich weniger Energie. Kleinere Anlagen wurden bereits abgeschaltet.

Die wochenlange Trockenheit macht sich mittlerweile auch bei der Energieerzeugung bemerkbar. Sinkende Pegelstände setzen den Wasserkraftwerken in der Steiermark zunehmend zu. Während große Anlagen deutlich weniger Strom liefern, mussten mehrere kleinere Kraftwerke ihren Betrieb bereits einstellen.

Bis zu ein Drittel weniger Strom aus Wasserkraft

Besonders betroffen sind die Flusskraftwerke an Mur und Mürz. Nach Angaben des Verbunds liegt die Stromproduktion dort derzeit rund ein Drittel unter dem üblichen Niveau. Ursache sind die geringen Wassermengen, die aufgrund der anhaltenden Trockenheit durch die Flüsse fließen. Noch schwieriger ist die Lage bei den Kleinwasserkraftwerken. Laut Bernd Lippacher, Landessprecher des Bundesverbands Kleinwasserkraft, verschärft sich die Situation seit dem Frühjahr laufend, so aus einem Bericht des ORF. „Die Lage hat sich verschärft. Ich gehe davon aus, dass wir noch einmal um fünf bis zehn Prozent hinter den letztjährigen Erzeugungszahlen zurück sind.“

Mehrere Anlagen bereits abgeschaltet

Vor allem in der Süd- und Südoststeiermark fehlen die Niederschläge. Das wenige Wasser, das im alpinen Raum fällt, erreicht viele kleinere Gewässer in den südlichen Regionen nicht mehr. Die Folge: Einige Kleinwasserkraftwerke konnten zuletzt nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden und mussten vorübergehend abgeschaltet werden. Für die Betreiber bedeutet das eine schwierige Situation. Die laufenden Kosten bleiben bestehen, obwohl keine Einnahmen durch die Stromproduktion erzielt werden.

Photovoltaik gleicht einen Teil aus

Die geringere Wasserkraftproduktion wirkt sich zwar auf den Anteil erneuerbarer Energien im Strommix aus, vollständig fällt sie aber nicht ins Gewicht. Denn gerade in den Sommermonaten liefern Photovoltaikanlagen besonders hohe Erträge. Aus Sicht der Branche zeigt sich damit, wie wichtig ein ausgewogener Energiemix ist. Wenn eine Technologie, etwa durch Hitze oder Trockenheit, ausfällt oder weniger Leistung bringt, können andere erneuerbare Energiequellen einen Teil der fehlenden Stromproduktion übernehmen.

Auch Regen im Herbst wird das Minus kaum wettmachen

Selbst wenn es in den kommenden Monaten wieder häufiger regnet, dürfte sich der Rückstand bei der Stromerzeugung laut Experten nicht mehr vollständig aufholen lassen. Die Erträge aus der Wasserkraft liegen derzeit bereits 25 bis 30 Prozent unter jenen der vergangenen Jahre, ein Minus, das sich bis zum Jahresende wohl nur teilweise ausgleichen lässt.