„Steiermarks bester Busfahrer“: Große Trauer um Rupert „Bertl“ Sapper

Mit Rupert „Bertl“ Sapper verliert die Südoststeiermark eine bekannte Persönlichkeit. Der Busunternehmer aus Haselbach, der über Jahrzehnte mit seinem Familienbetrieb zahlreiche Menschen sicher an ihr Ziel brachte, ist am 25. Juli 2026 im Alter von 73 Jahren verstorben. Nicht nur seine Familie trauert um ihn, auch zahlreiche Wegbegleiter, ehemalige Fahrgäste und Vereine bekunden ihre Anteilnahme.

„Wir werden dich nicht vergessen“

Besonders emotionale Worte kommen vom HSV Feldbach RC Schloss Kornberg. Der Verein verabschiedete sich in den sozialen Medien mit den Worten: „Ruhe in Frieden, lieber Bertl. Wir werden dich nicht vergessen.“ Die Nachricht löste zahlreiche Reaktionen aus. Viele verbinden mit Rupert Sapper persönliche Erinnerungen, sei es als zuverlässigen Busfahrer, Unternehmer oder langjährigen Bekannten. Das von ihm mitgeprägte Familienunternehmen in Haselbach ist weit über die Region hinaus bekannt. Generationen von Schülerinnen und Schülern sowie zahlreiche Fahrgäste waren mit den Bussen der Familie Sapper unterwegs. In den Kondolenzbüchern wird Rupert Sapper unter anderem als „bester Busfahrer unserer Schulzeit“ beschrieben und auch Worte wie „Als Busfahrer nie spät gekommen. Als Mensch aber viel zu früh gegangen“, rühren zu Tränen. Viele erinnern sich an seine freundliche Art und seine Verlässlichkeit. Auch als leidenschaftlicher Jäger war er in der Region bekannt.

Abschied Anfang August

Die Trauerfeier für Rupert Sapper findet am Donnerstag, 6. August, statt. Um 10.15 Uhr beginnt die Verabschiedung mit einem Gebet in der Stadtpfarrkirche Fehring, ehe um 10.30 Uhr die heilige Messe gefeiert wird. Bereits ab 9.30 Uhr besteht die Möglichkeit, sich persönlich von ihm zu verabschieden. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis. Auf der Parte ist ein Vers zu lesen, der die Gefühle vieler Angehöriger und Wegbegleiter zusammenfasst: „Ein Leben ohne dich ist schwer, dein Platz in unserem Kreis ist leer, und trotzdem sind wir nicht allein, du wirst in unseren Herzen sein.“