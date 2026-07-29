12 Mio. Euro warten weiter: Steirischer Lotto-Millionär meldet sich nicht

Vor mehr als einer Woche knackte ein Quicktipp aus der Steiermark den historischen Achtfachjackpot. Doch der oder die Gewinnerin hat sich bis heute nicht gemeldet. Die Rekordsumme von mehr als 12 Millionen Euro wartet weiterhin.

Mit einem einfachen Quicktipp aus der Steiermark wurde vor wenigen Tagen Lotto-Geschichte geschrieben. Ein bislang unbekannter Spieler oder eine unbekannte Spielerin knackte den ersten Achtfachjackpot in der Geschichte der Österreichischen Lotterien und gewann 12.050.822,50 Euro. Doch auch mehr als eine Woche nach der Ziehung fehlt von dem oder der Glücklichen jede Spur, 5 Minuten hat berichtet: 12-Millionen-Euro-Gewinn: Steirischer Lotto-Millionär bleibt verschwunden.

©5 Minuten Vor 9 Tagen stürmten zahlreiche Menschen in Österreich die Trafiken.

Rekordgewinn noch immer nicht abgeholt

Laut Österreichischen Lotterien wurde der Gewinn noch immer nicht beansprucht. Der entscheidende Spielschein wurde bereits am 17. Juli als Quicktipp für zwei Ziehungen in einer steirischen Annahmestelle gespielt. Mit den sechs richtigen Zahlen gelang schließlich der historische Rekordgewinn. Um das Geld ausgezahlt zu bekommen, muss sich der Besitzer oder die Besitzerin des Wettscheins bei den Österreichischen Lotterien melden und den Originalspielschein vorlegen. Anschließend wird dieser geprüft, ehe der Gewinn überwiesen werden kann.

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Drei Jahre Zeit, trotzdem wird es spannend

Auch wenn viele bereits auf ein Lebenszeichen des oder der Millionengewinnerin warten: Zeitdruck besteht nicht. Für die Anmeldung eines Lotto-Gewinns gilt in Österreich eine Frist von drei Jahren. Dass Gewinner nicht sofort reagieren, komme laut den Lotterien immer wieder vor. Manche überprüfen ihren Spielschein erst Tage oder Wochen später, andere sind im Urlaub oder ahnen gar nicht, dass sie den Jackpot geknackt haben. Ungewöhnlich ist der aktuelle Fall dennoch. Denn immerhin geht es um den zweithöchsten Lotto-Gewinn der österreichischen Geschichte. Die Österreichischen Lotterien weisen darauf hin, dass in der Vergangenheit sogar bereits Sechser-Gewinne nicht innerhalb der Frist abgeholt wurden. Läuft die Dreijahresfrist ab, verfällt der Gewinn. Das Geld wandert dann zurück in einen eigenen Gewinntopf und wird bei späteren Ziehungen erneut ausgespielt.