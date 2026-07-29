Warnstufe Orange für die Steiermark: 37 Grad, Tropennächte und Gewitter

Ab heute steigen die Temperaturen in der Steiermark wieder deutlich an. Zum Ende der Woche werden bis zu 37 Grad erwartet. Dazu kommen Tropennächte und später auch die Gefahr kräftiger Gewitter.

Kaum hat sich die Steiermark von der letzten Hitzeperiode etwas erholt, kündigt sich bereits der nächste Sommer-Höhepunkt an.

Kaum hat sich die Steiermark von der letzten Hitzeperiode etwas erholt, kündigt sich bereits der nächste Sommer-Höhepunkt an.

Kaum hat sich die Steiermark von der letzten Hitzeperiode etwas erholt, kündigt sich bereits der nächste Sommer-Höhepunkt an, 5 Minuten hat berichtet: Hitzewelle: So heiß wird es jetzt in der Steiermark. Laut den aktuellen Prognosen von GeoSphere Austria klettern die Temperaturen in den kommenden Tagen Schritt für Schritt nach oben. Vor allem in Graz und den südlichen Landesteilen könnte es zum Wochenende extrem heiß werden. Meteorologe sprechen von einem neuen Hitzeschub, der sich bereits ab Mittwoch bemerkbar macht.

Warnstufe Orange für die Steiermark

Wegen der angekündigten Hitzewelle wurde mittlerweile auch der Steirische Hitzeschutzplan aktiviert. GeoSphere Austria hat für weite Teile des Bundeslandes die Warnstufe Orange ausgerufen, die für eine starke Hitzebelastung steht. Besonders ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen sollten direkte Sonne meiden, ausreichend trinken und körperliche Anstrengungen möglichst vermeiden. Bereits am Mittwochvormittag war die Oststeiermark mit Temperaturen knapp unter 30 Grad die heißeste Region des Landes.

Von Tag zu Tag heißer, Freitag wird zum Höhepunkt

Bereits am Mittwoch werden in den Niederungen der Steiermark bis zu 33 Grad erwartet. Einen Tag später zeigt das Thermometer im Grazer Raum schon 35 Grad. Der Höhepunkt folgt nach derzeitigem Stand am Freitag: Dann sind in Graz und anderen tief gelegenen Regionen bis zu 37 Grad möglich. Auch Bad Radkersburg zählt wieder zu den heißesten Orten Österreichs. Dort könnten die Temperaturen an der 37-Grad-Marke kratzen. Zwar werden historische Rekorde laut Meteorologen diesmal wohl nicht gebrochen, dennoch wird die Belastung für viele Menschen erheblich sein.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Tropennächte erschweren die Erholung

Nicht nur tagsüber wird die Hitze zur Herausforderung. Mit der neuen Hitzewelle steigen auch die Nachttemperaturen deutlich an. Bereits ab der Nacht auf Donnerstag rechnen Meteorologen im Flachland mit einer Serie von Tropennächten, bei denen die Temperaturen nicht mehr unter 20 Grad sinken. Gerade diese warmen Nächte setzen dem Körper zu. Ohne ausreichende Abkühlung kann sich der Organismus schlechter regenerieren. Besonders betroffen sind ältere Menschen, Kleinkinder, chronisch Kranke und Personen, die körperlich im Freien arbeiten.

Am Wochenende drohen kräftige Gewitter

Bis einschließlich Freitag bleibt es in weiten Teilen der Steiermark sonnig und trocken. Mit der zunehmenden Hitze steigt allerdings auch die Energie in der Atmosphäre. Deshalb rechnen Meteorologen am Wochenende mit ersten Schauern und Gewittern, hier nachzulesen: Gewitterwarnung in Österreich: Karten zeigen, wo es heute krachen könnte. Diese werden voraussichtlich nicht flächendeckend auftreten, können dort, wo sie entstehen, aber durchaus heftig ausfallen. Lokal sind Starkregen, Hagel und kräftige Windböen möglich. Vor allem in der Obersteiermark könnten die Gewitter zumindest vorübergehend für etwas Abkühlung sorgen.

So schützt du dich vor der Hitzewelle

Experten empfehlen, während der heißesten Stunden möglichst im Schatten oder in kühlen Innenräumen zu bleiben. Wichtig ist außerdem, regelmäßig Wasser zu trinken. auch dann, wenn noch kein Durstgefühl besteht. Leichte Mahlzeiten, luftige Kleidung und das Abdunkeln der Wohnräume helfen zusätzlich, den Kreislauf zu entlasten. Wer Sport treiben oder schwere körperliche Arbeiten erledigen muss, sollte dies möglichst auf die frühen Morgen- oder späten Abendstunden verschieben.

Hundstage bringen den Sommer auf seinen Höhepunkt

Die bevorstehende Hitzewelle fällt genau in die sogenannten Hundstage, die traditionell als heißeste Phase des Jahres gelten. Klimatologisch ist eine derartige Wetterlage daher nicht ungewöhnlich. Gleichzeitig zeigen die vergangenen Jahre aber, dass intensive Hitzeperioden häufiger und länger werden. Nach der historischen Juni-Hitzewelle steht der Steiermark nun bereits der nächste außergewöhnlich heiße Abschnitt des Sommers bevor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 11:58 Uhr aktualisiert