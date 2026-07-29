Kapfenbergs Innenstadt lebt auf: 13 Betriebe wagen den Neustart

Immer mehr Unternehmer wagen den Schritt in Kapfenbergs Zentrum. Mehrere zuvor leerstehende Geschäftslokale sind bereits neu vergeben, insgesamt haben sich 13 Betriebe für das städtische Förderprogramm angemeldet.

Die Kapfenberger Innenstadt soll wieder lebendiger werden und erste Erfolge sind bereits sichtbar. Mit einer eigenen Förderinitiative unterstützt die Stadt Unternehmen dabei, sich im Zentrum anzusiedeln. Das Interesse ist groß: Seit dem Start des Programms haben sich bereits 13 Betriebe registriert, mehrere leerstehende Geschäfts- und Gastronomielokale wurden inzwischen neu belebt, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Förderung soll den Einstieg erleichtern

Wer sich im Stadtzentrum niederlässt, kann im ersten Jahr von einer finanziellen Unterstützung profitieren. Die Stadt übernimmt dabei bis zu 50 Prozent der Mietkosten. Ziel ist es, die Hürden für Gründerinnen, Gründer und bestehende Unternehmen zu senken und gleichzeitig das Zentrum langfristig attraktiver zu machen. Die ersten drei Förderungen wurden bereits im Gemeinderat beschlossen.

Nicht nur Geld, sondern auch Unterstützung

Neben der finanziellen Förderung begleitet das Standortmanagement Betriebe auch bei organisatorischen Fragen. Dazu gehören unter anderem die Suche nach geeigneten Geschäftslokalen, Unterstützung bei Förderanträgen sowie Beratung rund um die Unternehmensgründung oder den neuen Standort. Bürgermeister Matthäus Bachernegg sieht darin einen wichtigen Schritt für die Innenstadt: Neue Geschäfte und Gastronomiebetriebe würden das Angebot erweitern und wieder mehr Menschen ins Zentrum bringen. Die Initiative „Erlebnis Zentrum Kapfenberg“ ist noch bis Herbst 2027 geplant. Bis dahin hofft die Stadt, weitere Unternehmer für den Standort zu gewinnen und zusätzliche leerstehende Lokale mit neuem Leben zu füllen.