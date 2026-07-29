Große Baustelle in Köflach: Auf dieser Straße wird es jetzt eng

Ab Montag beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der B70 und der Grazer Straße in Köflach. Die Baustelle wird rund zehn Wochen dauern und bringt Wartezeiten, Umleitungen sowie teilweise Nachtarbeiten mit sich.

Ab Montag, 3. August, werden Abschnitte der B70 Packer Straße, der Grazer Straße sowie die Zu- und Abfahrtsrampen im Bereich des Stadtturm-Kreisverkehrs erneuert.

Ab Montag, 3. August, werden Abschnitte der B70 Packer Straße, der Grazer Straße sowie die Zu- und Abfahrtsrampen im Bereich des Stadtturm-Kreisverkehrs erneuert.

Mit Beginn der kommenden Woche startet in Köflach ein größeres Straßenbauprojekt. Ab Montag, 3. August, werden Abschnitte der B70 Packer Straße, der Grazer Straße sowie die Zu- und Abfahrtsrampen im Bereich des Stadtturm-Kreisverkehrs erneuert. Die Arbeiten sollen rund zehn Wochen dauern.

Verkehr läuft nicht immer wie gewohnt

Während der Bauzeit wird der Verkehr je nach Baufortschritt unterschiedlich geführt. Teilweise steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, in anderen Abschnitten werden örtliche Umleitungen eingerichtet. Dadurch müssen sich Verkehrsteilnehmer immer wieder auf Verzögerungen einstellen. Die Bauarbeiten reichen vom Stadtturm-Kreisverkehr bis zum Bereich des Hauses auf Höhe des Bahnwegs 2 und betreffen beide Fahrtrichtungen. Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, können einzelne Asphaltierungsarbeiten bei Bedarf auch in den Nachtstunden durchgeführt werden. Das Land Steiermark bittet Anrainer sowie Verkehrsteilnehmer bereits jetzt um Verständnis für die damit verbundenen Einschränkungen.

Grundstücke bleiben erreichbar

Trotz der Baustelle sollen sämtliche angrenzenden Grundstücke während der gesamten Bauzeit erreichbar bleiben. Auch alle Fahrtrichtungen bleiben grundsätzlich befahrbar, wenn auch teilweise mit Einschränkungen. Fußgänger sowie Radfahrer können die Übergänge ebenfalls weiterhin nutzen. Wer Fragen zur Baustelle hat, kann sich per E-Mail an baustelleninfo@stmk.gv.at wenden.