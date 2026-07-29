Veranstalter des Mariazeller Advents ist insolvent: So geht es jetzt weiter

Der Veranstalter des Mariazeller Advents hat Insolvenz angemeldet. Trotz finanzieller Schwierigkeiten gibt es für Besucher aber eine wichtige Nachricht: Der traditionsreiche Adventmarkt soll auch heuer wie geplant stattfinden.

Die Schweiger's Stadtmarketing GmbH, die den weit über die Region hinaus bekannten Mariazeller Advent organisiert, hat ein Sanierungsverfahren beantragt.

Die Schweiger's Stadtmarketing GmbH, die den weit über die Region hinaus bekannten Mariazeller Advent organisiert, hat ein Sanierungsverfahren beantragt.

Nur wenige Monate vor dem Start der Adventsaison sorgt eine Insolvenz für Aufsehen in Mariazell. Die Schweiger’s Stadtmarketing GmbH, die den weit über die Region hinaus bekannten Mariazeller Advent organisiert, hat ein Sanierungsverfahren beantragt. Am traditionsreichen Weihnachtsmarkt soll sich dadurch jedoch nichts ändern.

Gericht eröffnet Sanierungsverfahren

Das Landesgericht Leoben hat über das Vermögen des Unternehmens ein Sanierungsverfahren eröffnet. Nach Angaben des Österreichischen Verbands Creditreform beschäftigt die Firma vier Mitarbeiter. Neben dem Mariazeller Advent organisiert das Unternehmen weitere Veranstaltungen und betreibt unter anderem den Stadtheurigen in Mariazell. Außerdem ist es regelmäßig beim Grazer Traditionsfest Aufsteirern vertreten.

Wetter und Personalmangel belasteten das Unternehmen

Als Ursachen für die wirtschaftlichen Probleme werden mehrere Rückschläge in den vergangenen Jahren genannt. So musste der Mariazeller Advent 2023 aufgrund einer behördlichen Sturmwarnung teilweise abgesagt werden. Im Jahr darauf fiel das Aufsteirern-Festival buchstäblich ins Wasser. Zusätzlich machten Personalengpässe dem Stadtheurigen zu schaffen. Den Verbindlichkeiten von rund 252.700 Euro stehen laut Angaben Aktiva von etwa 127.200 Euro gegenüber.

Für Besucher gibt es Entwarnung

Trotz der Insolvenz soll der Mariazeller Advent wie geplant über die Bühne gehen. Tourismusverbands-Obmann Nino Contini betont, dass der Markt für die Region eine zentrale wirtschaftliche Bedeutung habe und unverändert stattfinden werde. Auch Bürgermeister Fabian Fluch verweist darauf, dass die Vorbereitungen bereits seit Jänner laufen. Ziel sei es, den Gästen einen reibungslosen Adventmarkt zu bieten. Parallel dazu werden Gespräche geführt, um die Veranstaltung organisatorisch zusätzlich abzusichern. Dabei könnte auch die Mariazeller Land GmbH als möglicher alternativer Veranstalter eingebunden werden.