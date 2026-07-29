Unwetter in der Steiermark: Rote Wetterwarnung für diese Bezirke

Neben der anhaltenden Hitze ziehen am Mittwoch auch kräftige Gewitter über Teile der Steiermark. Für vier Bezirke gilt momentan bereits die Unwetterwarnstufe Rot - mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ist zu rechnen.

Die Gewitter können laut den Experten Hagel mit bis zu drei Zentimetern Durchmesser, Starkregen mit lokalen Überflutungen sowie Sturmböen bringen.

Die Gewitter können laut den Experten Hagel mit bis zu drei Zentimetern Durchmesser, Starkregen mit lokalen Überflutungen sowie Sturmböen bringen.

Mit dem Start einer neuen Hitzewelle steigen die Temperaturen in Österreich am Mittwoch vielerorts auf über 30 Grad. Gleichzeitig warnen Meteorologen vor lokalen, teils kräftigen Wärmegewittern, die vor allem ab dem Nachmittag in den Bergregionen entlang des Alpenhauptkamms entstehen können. Dort sind Starkregen und Hagel möglich. Mehr dazu liest du hier: Gewitterwarnung in Österreich: Karten zeigen, wo es heute krachen könnte.

Unwetter zieht über die Steiermark

Das Gewitter hat mittlerweile auch die Steiermark erreicht. Wie die Wetterplattform Skywarn Austria berichtet, haben sich im Oberen Murtal erste Gewitter entwickelt. „Die derzeit kräftigsten Gewitterzellen erstrecken sich von Stadl-Predlitz über St. Peter am Kammersberg bis Oberwölz bzw. St. Johann am Tauern“, heißt es. Die Gewitter können laut den Experten Hagel mit bis zu drei Zentimetern Durchmesser, Starkregen mit lokalen Überflutungen sowie Sturmböen bringen und sich in den kommenden Stunden weiter verstärken, während sie ost- bis südostwärts ziehen.

Rote Wetterwarnung für diese steirischen Bezirke

Auch laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) gilt derzeit für die Bezirke Liezen, Murtal, Leoben und Murau eine Unwetterwarnung der Stufe Rot. In den betroffenen Regionen muss mit teils heftigen Gewittern gerechnet werden, die von Starkregen, Hagel und stürmischen Böen begleitet werden können. Für die übrigen steirischen Bezirke besteht aktuell keine Unwetterwarnung.

©UWZ Während in Liezen, Murtal, Leoben und Murau eine rote Unwetterwarnung gilt, bleibt es aktuell in den restlichen steirischen Bezirken ruhig.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 17:41 Uhr aktualisiert