Nach Ausnahme-Tag am LKH Graz: Rotes Kreuz bittet um Blutspenden

Mehr als 50 Blutkonserven wurden an einem Tag im LKH-Universitätsklinikum Graz benötigt. Das Rote Kreuz nimmt den außergewöhnlichen Einsatz zum Anlass, insbesondere in den Sommermonaten zum Blutspenden aufzurufen.

Sommerliches Wetter und die Ferienzeit führen viele Menschen ins Freie. Gleichzeitig steigt damit erfahrungsgemäß auch das Risiko schwerer Freizeit- und Verkehrsunfälle. Wie 5 Minuten kürzlich berichtete, war das Zentrum für Akutmedizin am LKH-Universitätsklinikum Graz vor Kurzem mit einer außergewöhnlichen Häufung schwerster medizinischer Notfälle konfrontiert. Innerhalb nur eines Tages wurde viermal der sogenannte „Code Red“ ausgelöst. Diese Alarmstufe kommt zum Einsatz, wenn Patientrn mit lebensbedrohlichen Verletzungen und starken Blutungen in der Notaufnahme erwartet werden. Für die Versorgung der schwerstverletzten Patienten mussten an diesem Tag mehr als 50 Blutkonserven bereitgestellt werden.

Blut muss im Notfall bereits verfügbar sein

In solchen Situationen zählt jede Minute. Das benötigte Blut muss bereits geprüft, aufbereitet und unmittelbar verfügbar sein. Es kann nicht erst dann gespendet werden, wenn ein schwerer Unfall passiert oder mehrere Schwerverletzte gleichzeitig in ein Krankenhaus eingeliefert werden. „Dass an diesem Tag mehr als 50 Blutkonserven bereitgestellt werden konnten, war nur möglich, weil Menschen zuvor freiwillig Blut gespendet hatten. Blut kann bis heute nicht künstlich hergestellt werden“, weiß das Rote Kreuz. Krankenhäuser sind daher bei der Versorgung von Unfallopfern, bei großen Operationen sowie bei der Behandlung schwer erkrankter Menschen täglich auf freiwillige Blutspenden angewiesen.

Sommermonate besonders herausfordernd

Gerade die Sommer- und Urlaubszeit zählt traditionell zu den herausforderndsten Phasen für die Sicherstellung der Blutversorgung. Während viele Menschen verreisen oder ihren Urlaub genießen, bleibt der Bedarf in den steirischen Krankenhäusern unverändert hoch. „Der Bericht aus dem LKH-Universitätsklinikum Graz zeigt leider eindringlich, wie schnell große Mengen an Blutkonserven benötigt werden können. Wenn ein schwerer Unfall passiert oder mehrere schwerverletzte Menschen gleichzeitig versorgt werden müssen, muss das Blut bereits vorhanden sein. Es kann nicht erst in diesem Moment gespendet werden. Deshalb ist jede einzelne Blutspende wichtig – gerade jetzt in den Sommermonaten“, sagt Nina Just, Leiterin des Blutspendedienstes des Roten Kreuzes Steiermark.

Rotes Kreuz bittet um Blutspenden

Um die Versorgung der steirischen Bevölkerung auch während der Sommermonate sicherzustellen, bittet das Rote Kreuz alle gesunden Personen zwischen 18 und 70 Jahren, Blut zu spenden. Just: „Jede Blutspende ist ein unverzichtbarer Beitrag für Patient:innen, die dringend auf diese Hilfe angewiesen sind. Gerade jetzt brauchen wir die Unterstützung möglichst vieler Spender:innen.“ Alle aktuellen Blutspendetermine in der Steiermark sind unter www.blut.at verfügbar.