Dichte Rauchwolken: Pkw-Brand auf der S36 löst Feuerwehreinsatz aus

Ein brennender Pkw hat am Mittwochnachmittag einen Feuerwehreinsatz auf der S36 bei Zeltweg ausgelöst. Die Flammen griffen auch auf ein angrenzendes Waldstück über, konnten jedoch rasch eingedämmt werden.

Ein Pkw ist am Mittwochnachmittag auf der S36 Murtal-Schnellstraße bei der Abfahrt Zeltweg-West in Brand geraten. Die Flammen griffen aufgrund der starken Hitze auch auf ein angrenzendes Waldstück über, konnten jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden. Zu dem Fahrzeugbrand wurden die Feuerwehren Zeltweg-Stadt, Spielberg und Farrach alarmiert. Bereits während der Anfahrt waren dichte, schwarze Rauchwolken weithin sichtbar. Am Einsatzort bekämpften die Einsatzkräfte den Brand mit einem HD-Rohr sowie einem C42-Rohr unter Beimischung des Netzmittels F-500.

©FF Spielberg / OBR Schaden H.

Auch Wald geriet teilweise in Brand

Durch die enorme Hitzeentwicklung geriet auch ein angrenzender Waldbereich stellenweise in Brand. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers jedoch verhindern. Im Anschluss wurden mit einer Wärmebildkamera Nachlöscharbeiten durchgeführt, um verbliebene Glutnester auszuschließen. Nach Abschluss der Löscharbeiten und der Reinigung der Fahrbahn konnten die eingesetzten Feuerwehren wieder in ihre Rüsthäuser einrücken. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.