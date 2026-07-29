Lebenshilfe Hartberg öffnet Fachbibliothek für alle

Die Lebenshilfe Hartberg öffnet ihre bisher intern genutzte Fachbibliothek für die Öffentlichkeit. Interessierte können dort ab sofort kostenlos Bücher zu Behinderung, Inklusion, Autismus, Pflege und Medizin ausleihen.

Wer sich mit den Themen Behinderung, Autismus, Pflege, Medizin oder Inklusion näher beschäftigen möchte, findet ab sofort in der Zentralverwaltung der Lebenshilfe Hartberg in St. Johann in der Haide eine wertvolle Anlaufstelle. Die bisher vor allem intern genutzte Bibliothek steht nun allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

Fachliteratur & Ratgeber

Das Angebot umfasst eine umfangreiche Sammlung an Fachliteratur zu unterschiedlichen Aspekten der Begleitung von Menschen mit Behinderung. Darüber hinaus finden sich in den Regalen auch Biografien, Erfahrungsberichte und Ratgeber, die sich an Angehörige, Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie alle Menschen richten, die mehr über die Lebenswelt von Menschen mit Behinderung erfahren möchten.

©Lebenshilfe Hartberg Die bisher vor allem intern genutzte Bibliothek steht nun allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

Verständnis fördern

„Wissen trägt dazu bei, Verständnis zu fördern und Berührungsängste abzubauen. Deshalb möchten wir unsere Bibliothek für alle öffnen, die sich mit diesen wichtigen Themen auseinandersetzen möchten“, heißt es seitens der Lebenshilfe Hartberg. Die Ausleihe ist für alle Interessierten möglich und kostenlos. Bücher können für drei Wochen entlehnt werden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.