Hier sind die meisten Zivildiener in der Steiermark im Einsatz

Mehr als 1.000 Zivildiener sind derzeit in der Steiermark im Einsatz. Die meisten leisten ihren Dienst im Rettungswesen. Gleichzeitig ist die Bedarfsdeckung im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken.

In der Steiermark sind mit Stand 1. Juli 2026 insgesamt 1.076 Zivildiener im Einsatz. Im ersten Halbjahr wurden 678 junge Männer Einrichtungen im Bundesland zugewiesen. Damit entfielen knapp 13 Prozent aller österreichweiten Zuweisungen auf die Steiermark. Auffällig ist laut aktuellen Daten jedoch der Rückgang bei der Bedarfsdeckung. Diese liegt aktuell bei 86,6 Prozent und damit knapp unter dem österreichweiten Durchschnitt von 87,4 Prozent. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 bedeutet das allerdings einen Rückgang um 8,6 Prozent – den stärksten aller Bundesländer.

Steiermark: Die meisten Zivildiener sind im Rettungswesen tätig

Die meisten Zivildiener sind in der Steiermark im Rettungswesen tätig. Dort wurden im ersten Halbjahr 271 Personen eingesetzt. Es folgen die Sozial- und Behindertenhilfe mit 192 Zuweisungen sowie die Altenbetreuung mit 78. Positiv entwickelt hat sich hingegen die Zahl der Zivildiensterklärungen. Diese stieg in der Steiermark im Vergleich zum Vorjahr um 20,7 Prozent und damit stärker als in jedem anderen Bundesland. Gleichzeitig sind aktuell 117 Zivildiener mehr im Einsatz als noch im Vorjahr. Laut Bundeskanzleramt deutet dies darauf hin, dass sich die Zahl der verfügbaren Zivildiener langfristig wieder erhöhen könnte, auch wenn die Zuweisungen im ersten Halbjahr schwächer ausfielen.

Zivildienst: Österreichweite Zahlen

Mit Stichtag 1. Juli waren österreichweit 7.935 junge Männer im Dienst, davon wurden 5.244 in der 1. Jahreshälfte 2026 zugewiesen. Der gemeldete Bedarf war in der 1. Jahreshälfte 2026 fast genau gleich hoch wie vergangenes Jahr, konkret 11 Plätze mehr und die Zuweisung ist mit 5.244 auf Niveau des Vorjahres. Die aktuelle Bedarfsdeckung liegt mit 87,4% etwas niedriger als im Vorjahr, für das Jahr 2026 insgesamt wird mit einer Bedarfsdeckung ungefähr 89,7% gerechnet, also dem Niveau des Vorjahres. Die Zahl der Zivildiensterklärungen steigt weiter: Mit 8.918 sind es aktuell um +663 bzw. 8% mehr als im Vorjahreszeitraum.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 20:38 Uhr aktualisiert