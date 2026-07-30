Bis zu 35 Grad: Heißer Donnerstag mit Gewittergefahr in der Steiermark

Der Donnerstag bringt der Steiermark den nächsten Hitzetag mit Temperaturen von bis zu 35 Grad. Während im Süden meist die Sonne scheint, steigt im Bergland am Nachmittag erneut das Risiko für teils kräftige Wärmegewitter.

Die Hitzewelle hält in der Steiermark auch am Donnerstag an. Nach einem meist wolkenlosen Start in den Tag sorgt die Sonne vielerorts für hochsommerliche Temperaturen. Bereits am Vormittag zeigt sich der Himmel überwiegend klar. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen der Obersteiermark einige Quellwolken. Vereinzelt können daraus Hitzegewitter entstehen. Abseits der Bergregionen bleibt das Risiko für Schauer und Gewitter jedoch gering, insbesondere im Süden des Bundeslandes. Der Wind weht überwiegend nur schwach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad. Im Laufe des Tages steigen die Werte auf 32 bis 35 Grad und machen den Donnerstag zu einem weiteren heißen Sommertag.